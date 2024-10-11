Эксперт: На Украину могут полететь КАБы из Беларуси 2 11.10.2024, 7:59

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Кремль поставляет Лукашенко боеприпасы для авиации.

Последние недели из Беларуси и страны-агрессора России время от времени просачиваются заявления о якобы намерении украинских войск прорвать границу с РБ. На фоне этого РФ перебрасывает в Беларусь боеприпасы, вероятно, готовясь к тому, что ВСУ попытаются перенести войну и туда.

Об этом рассказал в интервью «Главреду» военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, Кремль поставляет Лукашенко именно боеприпасы для авиации, которых у российского диктатора Путина немало.

«Это пехоту ему трудно с фронта снимать, потому что ее сейчас не хватает, а перебросить авиационную бригаду в Беларусь и потом утюжить Украину на дальних дистанциях вполне может», - пояснил он.

Эксперт отмечает, что, например, ракет Х-59 у агрессора есть тысячи на складах, а КАБов вообще десятки тысяч. Украина же пока не может справиться с вражескими авиабомбами, поэтому существует вероятность, что оккупанты запустят их из Беларуси.

«Если мы начнем операцию в Беларуси, КАБы с белорусской территории полетят вдоль границы Украины на 100-110 км: Житомирской, Ровенской, Волынской и Киевской областями, а также двумя атомными станциями», - предположил Жданов.

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