DeepState: Россияне продавили левый фланг Курской группировки ВСУ 1 11.10.2024, 8:30

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Опубликована карта.

Российские войска продавили левый фланг Курской группировки ВСУ. Об этом сообщили аналитики группы DeepState 10 октября.

В материале говорится, что для украинских сил был «крайне ужасный день» в районе Новоивановки. Там вступить в бой пришлось даже артиллеристам и операторам БПЛА.

«Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы. Первые попытки хоть и добились тактического успеха у Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня», — заявили аналитики.

В отчете говорится, что враг сейчас пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Путь. Сформировалась очень ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее.

Аналитики отметили, что 10 октября в сети появилась информация о подготовке нового армейского корпуса ВСУ. Однако эксперты не понимают, зачем это нужно.

«В то же время о формировании тактических соединений в виде дивизий, о которых уже не раз говорили, военные, речи не идет», — сказано в отчете.

В DeepState отметили, что Курская группировка украинских войск — это большой «винегрет» с соответствующим взаимодействием.

«Мы на пороге очередной передряги из-за повторения ошибок. Очень надеемся, что окружения удастся избежать. Курская операция — это действительно большой стратегический успех Сил Обороны, но любую победу нужно удерживать», — отметили аналитики.

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