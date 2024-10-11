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Доступный кроссовер Toyota превратили в экстремальный 500-сильный спорткар

  • 11.10.2024, 8:34
Доступный кроссовер Toyota превратили в экстремальный 500-сильный спорткар

Авто заменит седан, который принес чемпионство партнеру Шумахера.

Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross получил нестандартную модификацию. Авто превратили в мощный спорткар для гонок. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Гоночное авто создали в спортивном подразделении Toyota Gazoo Racing для бразильского чемпионата Stock Car Pro. В 2025 году оно заменит седан Toyota Corolla, который одержал 49 побед в 106 гонках и принес известному гонщику Рубенсу Барикелло (бывшему партнеру Михаэля Шумахера) чемпионство в 2022 году.

Toyota Corolla Cross получила полностью новый кузов из карбона и стеклопластика. Кроссовер занизили и расширили его крылья. Кроме того появились обвес, диффузор, антикрыло и дополнительные воздухозаборники.

В салоне установили спортивное кресло, цифровую панель приборов и каркас безопасности, а отделку и шумоизоляцию убрали. Также в авто появились камеры для трансляции видео с разных ракурсов.

Вместо гибридной установки Toyota Corolla Cross получила 2,1-литровый турбомотор мощностью 500 сил. В паре с ним работает 6-ступенчатая секвентальная КПП. К тому же, установили спортивную подвеску с амортизаторами Penske Racing и тормоза от AP Racing.

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