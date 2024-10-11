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«Придется по потолку бегать»: армия РФ отброшена на годы назад

  • 11.10.2024, 9:24
  • 3,986
«Придется по потолку бегать»: армия РФ отброшена на годы назад

Эксперт раскрыл причину.

Вследствие блокировки платформы Discord в России российская армия фактически была отброшена на несколько лет назад в технологиях связи. Об этом заявил соучредитель общественной организации «Аэроразведка» Ярослав Гончар в эфире КИЕВ24.

«То, что это произошло - прекрасно. На пользу [Украине]. То, что нашему врагу придется, как говорится, по потолку побегать - пусть побегают. Потому что они правильно смекнули - без этого сервиса они отброшены на несколько лет назад. Пусть ищут, чем они теперь заменят», - заявил эксперт.

Гончар выразил убеждение, что россияне непременно найдут замену «Дискорду». Но есть большая вероятность, что с заменителем может произойти та же история.

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