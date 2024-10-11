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В Беларуси резко упал спрос на недвижимость

  • 11.10.2024, 9:49
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В Беларуси резко упал спрос на недвижимость

Экономист объяснила, почему так происходит.

В течение года спрос на квартиры в Минске бил рекорды. Но с приходом осени тренд переломился, пишет «Наша Ніва».

Спрос пошел вниз

В сентябре количество сделок на рынке столичной недвижимости довольно резко снизилось. Если в августе было продано 1982 квартиры, то в прошлом месяце — 1616 (-18%). Это худший показатель за 2024 год, если не учитывать январь, когда спрос на недвижимость традиционно находится на низком уровне.

Продажи в сентябре 2024 года также на 7% ниже, чем в сентябре 2023 года, когда было заключено 1739 сделок.

Из-за спада объема продаж немного снизилась средняя стоимость квадратного метра в столице — минус 0,3% по итогам реальных сделок. При этом цены в объявлениях по инерции продолжили расти — плюс 1,3%.

Почему это происходит?

Экономист Анастасия Лузгина называет две основные причины, по которым спрос на жилье в сентябре существенно сократился.

«Во-первых, кредиты стали дороже. Во-вторых, изменились правила выдачи льготных кредитов (под 12,5%). Недавно появилась привязка к месту регистрации. Теперь нельзя стоять в очереди, например, в Калинковичах, а недвижимость приобретать в Минске», — объясняет экономист.

Агентства недвижимости отмечают, что доля покупателей с кредитами после этих изменений уже успела снизиться с 40% до 35%. При этом подчеркивают, что рынок в полной мере почувствует эти последствия только по итогам октября.

Среди других причин снижения спроса на квартиры экономист называет насыщение отложенного спроса.

«За 2022-й и начало 2023 года накопились отложенные потребности, которые могли повлиять на текущий спрос, а когда они были удовлетворены, продажи начали снижаться», — считает эксперт.

Чего ожидать дальше?

Что касается ближайших перспектив, то, по мнению Лузгиной, спрос на недвижимость может продолжить падать.

«По итогам августа средняя зарплата не выросла, как в предыдущие периоды, а наоборот, снизилась на 14 рублей. Если эти тенденции сохранятся, то более высокие ставки по кредитам и замедление роста доходов населения могут оказывать охлаждающее влияние на рынок жилой недвижимости», — считает экономист.

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