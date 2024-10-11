закрыть
11 октября 2024, пятница, 10:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Конспирология заразна

  • Артем Синицын
  • 11.10.2024, 10:07
Конспирология заразна

Почему власти Беларуси косо смотрят на квадроберов.

В России предложили на законодательном уровне запретить движение квадроберов. Такая инициатива прозвучала в стенах Совета Федерации. Там посчитали, что новая субкультура возникла из-за того, что «российская молодежь следует негативным трендам».

В Беларуси, которая в плане репрессивных практик ноздря в ноздрю идет с путинской Россией, пока ограничились заявлением прокуратуры о том, какая ответственность и в каких случаях грозит участникам движения. 

И будет совсем неудивительно, если и в нашей стране возникнут похожие запретительные инициативы. Либо силовики просто начнут привычные рейды, не дожидаясь поддержки от назначенных в парламент «депутатов».

Как это было, например, в прошлом году в отношении участников субкультуры ЧВК «Редан». Когда силовики хватали десятками молодых людей, которые собирались в группы, но при этом ничего не делали.

А в этом году в Полоцке запретили проводить аниме-фест для подростков, в Гомеле отменили фестиваль современного восточно-азиатского и мирового искусства и косплея.

У такого поведения властей есть несколько причин. Во-первых, массовость и неформальность — очень плохое сочетание в тоталитарных режимах. Сразу же возникает масса вопросов. Кто такие? Кто разрешил? Почему не строем?

А вслед за вопросами идет желание если не полностью прекратить «безобразие», то как минимум взять под свой контроль.

Добавим сюда и фактор ревности. Вот бы все эти любители кошачьего корма и пушистых хвостов так бежали записываться в стройотряды и БРСМ, так нет же!

Как тонко пошутил протоиерей Сергий Лепин, предложивший создать Синодальный отдел при БПЦ по взаимодействию с квадроберами, по аналогии с отделом по работе с казаками: «Их, квадроберов, больше».

Несовместимость мировоззрений — в глазах сегодняшних политруков и людей в погонах дети в масках животных, бегающие на четвереньках, выглядят куда более опасно и непонятно, чем семилетки в милицейском бронежилете до пят и с «калашниковым» в руках.

Конспирологическое мышление, судя по всему, заразно. Вот уже и приближенный к Минобороны телеграм-канал разразился версией о том, что движение квадроберов инспирировано извне:

— Запад в «игровой форме» ставит наших детей на колени, забирает индивидуальность и исторические ценности, кормит как животных. Последним шагом может стать суверенитет страны, который «люди-животные» в зубах принесут по команде Западу?

И в самом деле, если все это придумали не в ведомстве Дмитрия Крутого, то где же еще, если не на Западе? Англичанка не спит, англичанка гадит.

И в завершение не забудем о банальной тупости и лени. Иному чиновнику проще все запретить, чем попытаться вникнуть в суть происходящего. И в этом дети в кошачьих масках смотрятся куда адекватнее некоторых взрослых в строгих костюмах.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип