Конспирология заразна
- Артем Синицын
- 11.10.2024, 10:07
Почему власти Беларуси косо смотрят на квадроберов.
В России предложили на законодательном уровне запретить движение квадроберов. Такая инициатива прозвучала в стенах Совета Федерации. Там посчитали, что новая субкультура возникла из-за того, что «российская молодежь следует негативным трендам».
В Беларуси, которая в плане репрессивных практик ноздря в ноздрю идет с путинской Россией, пока ограничились заявлением прокуратуры о том, какая ответственность и в каких случаях грозит участникам движения.
И будет совсем неудивительно, если и в нашей стране возникнут похожие запретительные инициативы. Либо силовики просто начнут привычные рейды, не дожидаясь поддержки от назначенных в парламент «депутатов».
Как это было, например, в прошлом году в отношении участников субкультуры ЧВК «Редан». Когда силовики хватали десятками молодых людей, которые собирались в группы, но при этом ничего не делали.
А в этом году в Полоцке запретили проводить аниме-фест для подростков, в Гомеле отменили фестиваль современного восточно-азиатского и мирового искусства и косплея.
У такого поведения властей есть несколько причин. Во-первых, массовость и неформальность — очень плохое сочетание в тоталитарных режимах. Сразу же возникает масса вопросов. Кто такие? Кто разрешил? Почему не строем?
А вслед за вопросами идет желание если не полностью прекратить «безобразие», то как минимум взять под свой контроль.
Добавим сюда и фактор ревности. Вот бы все эти любители кошачьего корма и пушистых хвостов так бежали записываться в стройотряды и БРСМ, так нет же!
Как тонко пошутил протоиерей Сергий Лепин, предложивший создать Синодальный отдел при БПЦ по взаимодействию с квадроберами, по аналогии с отделом по работе с казаками: «Их, квадроберов, больше».
Несовместимость мировоззрений — в глазах сегодняшних политруков и людей в погонах дети в масках животных, бегающие на четвереньках, выглядят куда более опасно и непонятно, чем семилетки в милицейском бронежилете до пят и с «калашниковым» в руках.
Конспирологическое мышление, судя по всему, заразно. Вот уже и приближенный к Минобороны телеграм-канал разразился версией о том, что движение квадроберов инспирировано извне:
— Запад в «игровой форме» ставит наших детей на колени, забирает индивидуальность и исторические ценности, кормит как животных. Последним шагом может стать суверенитет страны, который «люди-животные» в зубах принесут по команде Западу?
И в самом деле, если все это придумали не в ведомстве Дмитрия Крутого, то где же еще, если не на Западе? Англичанка не спит, англичанка гадит.
И в завершение не забудем о банальной тупости и лени. Иному чиновнику проще все запретить, чем попытаться вникнуть в суть происходящего. И в этом дети в кошачьих масках смотрятся куда адекватнее некоторых взрослых в строгих костюмах.
Артем Синицын, «Салiдарнасць»