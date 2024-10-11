Россию ждет «кавказская мясорубка»? Тарас Березовец

11.10.2024, 10:21

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Это рано или поздно должно было случиться.

Много говорили, что Кавказ – это «пороховая бочка» России. И вот наконец Кадыров, которому море по колено и который давно потерял берега, объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и, чтобы дважды не вставать, вдобавок – [депутатам Госдумы] Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. И теперь либо кто-то даст заднюю и откупится, либо будет горячая кавказская мясорубка.

Все это сигнализирует нам об утрате авторитета главного пастуха аула, к которому уже никто не апеллирует. Этот пастух сидит в Кремле и уже не может остановить махач своих нукеров, устроивших свои разборки у всех на глазах.

Тарас Березовец, Telegram

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