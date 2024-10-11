Белорус «гуманно» наказал соседа, который громко слушал музыку на даче

Белорус «гуманно» наказал соседа, который громко слушал музыку на даче5
- 11.10.2024, 10:29
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Не помогло.
В Брестском районе мужчина похитил Bluetooth-колонку соседа из-за громкой музыки, сообщили в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз.
Приехав на свой участок с супругой, 51-летний брестчанин включил колонку в сарае. Поработав там непродолжительное время, мужчина решил сходить в дом.
Вернувшись, он обнаружил, что девайс пропал, только зарядное устройство находилось в розетке.
Потерпевший обратился в милицию. Выяснилось, что музыкальную колонку из сарая похитил сосед и спрятал ее на своем участке.
Судебными экспертами с учетом комплектации, дефектов и периода эксплуатации определена остаточная стоимость портативной музыкальной Bluetooth-колонки, которая составила 67 рублей.
Напомним, за мелкое хищение нарушители отвечают по статье 11.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП). Если стоимость украденного у юрлица товара превышает 10 базовых (400 рублей) и 2 базовые (80 рублей) у физлица — по статье 205 Уголовного кодекса.