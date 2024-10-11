На Марсе нашли каменную голову 11.10.2024, 11:04

У нее необычная форма.

Марсоход НАСА «Персеверанс» снова нашел на Марсе интересный объект, который привлек внимание ученых и интернет-пользователей. На новом снимке, сделанном с поверхности Красной планеты, можно увидеть камень, напоминающий человеческое лицо. Камень лежит среди марсианского ландшафта, а его форма вызывает ассоциации с головой, лежащей на боку. На «лице» можно различить черты, напоминающие глаза, нос и рот, что делает его похожим на слегка сплющенное лицо человека, пишет «Хайтек».

Этот камень был сфотографирован камерой Mastcam-Z, которая расположена на мачте марсохода. Камера имеет высокое разрешение и может делать детализированные снимки на больших расстояниях. На этом изображении, сделанном в кратере Езеро, камень кажется необычным благодаря своей форме, но ученые уверены, что это лишь пример парейдолии — явления, при котором люди видят знакомые образы в предметах, не имеющих к ним отношения.

Кратер Езеро, в котором работает «Персеверанс», имеет диаметр около 50 километров. Ученые считают, что миллиарды лет назад здесь было озеро, и в кратер впадала речная дельта. Это место особенно важно для исследований, потому что в прошлом оно могло быть обитаемым. «Персеверанс» исследует этот кратер с февраля 2021 года, и одной из его главных целей является поиск признаков древней жизни на Марсе.

Несмотря на то, что на Марсе часто находят камни необычной формы, ученые объясняют это природными процессами. Камни на Красной планете формируются под воздействием вулканов, ветров и эрозии, которые изменяли ландшафт Марса на протяжении миллиардов лет. Подобные объекты, хоть и напоминают знакомые образы, на самом деле имеют естественное происхождение.

Каждый новый снимок марсохода вызывает большой интерес, поскольку «Персеверанс» продолжает исследовать кратер в поисках древних пород, которые могут пролить свет на прошлое Марса и его возможную обитаемость.

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