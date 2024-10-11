Шаги путинизма Сергей Шелин

11.10.2024, 11:30

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Наощупь, но уверенно.

Сверхконсервативные новшества вторгаются в сферы, которые еще недавно казались защищенными. Хотят обкорнать образовательную систему. От переделки гуманитарных дисциплин переходят уже и к исправлению точных наук. А возражений снизу почти нет.

Начнем с многозначительного пустяка. День рождения Путина казенная публика была обязана праздновать и раньше. Но в этот раз торжествам придали совершенно новую интонацию.

Царский стиль

Еще год назад семидесятиоднолетнюю годовщину вождя отметили потоком безликих поздравлений должностных лиц и несколькими нудными флешмобами, явно сделанными для отчетности.

На этот раз к поздравлениям с семидесятидвухлетием подключили еще и целый полк спортсменов, актеров, «общественников», мудрецов, стукачей и прочих корифеев режима. Поздравителям предписали публично захлебываться от угодничества и проявлять творческий подход.

Каждый искал и нашел какие-то особенные слова: «С днем рождения, „начальника“!» (Маргарита Симоньян); «Ангел злат венец нашему президенту. Боже, Царя храни!» (философ Александр Дугин); «Сила, вера, правда, защита, невероятное трудолюбие и неравнодушие…» (нижегородский губернатор Глеб Никитин).

И очень заботились, чтобы придать ликованию народность. Детсадовцам поручали делать поздравительные открытки. Детей постарше ставили на колени, выстраивая в форме букв, слагающихся в слово «Путин». В Дербенте раздавали плов и сладости. В Луганске выставили контейнер для писем с надписью «Поздравь президента» («Молодежь подходила к боксу с большим интересом, приходилось даже стоять в очереди…»)

Путин на восьмом десятке обзавелся, наконец, нестеснительным культом. До сих пор он себя сдерживал. Это мало что меняет в жизни страны, но выглядит как знак перемен. Идеологические аппетиты режима поднимаются на новую ступень. Это чувствуется в работе всех звеньев законодательно-агитационной машины.

От запретов переходят к предписаниям

С одной стороны, эта машина по старинке штампует очередные запреты — просто чтобы чем-нибудь занять свои кадры. В этом жанре выполнен почти уже доведенный до путинской подписи акт о наказаниях за «пропаганду идеологии чайлдфри». Или находящийся в работе законопроект о борьбе с детьми-квадроберами, «которые не просто ходят на четвереньках и лают как собаки, но также набрасываются на окружающих и кусают их».

С другой стороны, в недрах аппарата растет желание расширить фронт. Перейти, если можно так выразиться, к позитиву. То есть, от запретов, к которым подданные помаленьку притерпелись, к предписаниям, по-настлоящему меняющим их образ жизни.

В эту сторону нацелена, например, идея ввести что-то вроде налога на бездетность (через увеличение НДФЛ, имущественного налога и налога на наследство). Пока это на уровне разглагольствований. Но высшие начальники очень хотят что-то предпринять, чтобы простые российские семьи стали нерушимыми, многодетными, набожными и предельно консервативными.

Не очень похожими на их собственные, скажем так.

В милитаризованном бюджете на 2025 год единственное выросшее гражданское направление расходов — субсидирование семей с детьми. Нельзя сказать, чтобы это хорошо помогало. Рождение детей совсем не так прямолинейно завязано на казенные выплаты, как воображает Путин.

И не столь уж удивительно, что нынешний год, видимо, станет по абсолютным цифрам рождаемости самым неудачным для России в XXI веке. И коэффициент рождений на одну женщину (1,32) тоже низок и продолжает снижаться.

Покорная государству семья

Однако важным утешением для начальства может служить совпадение в этом пункте народных представлений с его собственными. В опросе фонда «Общественное мнение», перечисляя преимущества многодетных семей, публика на первое место ставит именно казенные привилегии — выплаты, льготы, ипотеку и т. п.

Духом покорной казенщины веет и от народных ответов на любые смежные темы. В опросе той же службы о том, куда лучше отдать ребенка, в частную школу или в государственную, 74% опрошенных против 15% предпочло государственную (в предвоенном 2013-м расклад был менее очевиден — 57% к 13% при большом числе не знавших ответа).

И даже у тех немногих, кто предпочел частную школу, такие аргументы в ее пользу, как «отсутствие идеологической индоктринации» или «такая школа не подвластна государству», высказывались очень редко.

Явное большинство россиян воспринимает как должное, что режим вбивает их детям в головы собственные понятия о плохом и хорошем.

Отвечая ВЦИОМу на вопросы о только что введенном для 5–9 классов курсе «Семьеведение» («введение в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых установок»), его поддержали 62% опрошенных против 21%. Причем всего одна восьмая неподдержавших, т. е. лишь 2-3% от общего числа опрошенных, отметили, что «пропаганда и государство не должны влезать в семью».

Пределы чистки

Понятно, что бесконфликтное признание публикой права начальства «влезать в семью», поощряет это начальство «влезать» в нее все решительнее и храбрее. И вот президентский помощник Владимир Мединский, выступая перед молодежью и активом военно-исторического общества, уже называет «непозволительной роскошью» 11-летнее школьное образование, а попутно предсказывает и «уход в прошлое» 5-6-летнего курса подготовки в вузах.

Романтика и прагматика режима тут совпали. С одной стороны, научить счету, письму, семьеведению, военно-историческим байкам и религии в версии в. Путина — п. Кирилла можно гораздо быстрее, чем за 11 лет. А в вузах на освоение производственных умений и краткого курса конспирологии даже и четырех лет многовато. Долго учиться — только разлагаться.

С другой же, утилитарной, стороны, только в 11-х классах состоит больше 0,6 млн учащихся, а студентов очной формы обучения в России 2,7 млн человек. За прошлый год в народном хозяйстве было открыто 3,5 млн вакансий. И многие из них так и не заняты. Войне нужны рабочие руки, а не студенты и старшеклассники.

Конечно, новинки такого масштаба внедряются не так легко и быстро, как «разговоры о важном». Но лиха беда начало. Эту грандиозную реформу вовсю обсуждают и, видимо, будут по частям продвигать.

На ее фоне особенно интересно, что вдруг сняли с повестки запрет на дарвинизм в школах, анонсированный было Муслимом Хучиевым, помощником Мишустина, на заседании некоего «Всероссийского родительского комитета». Чиновник указал, что эта доктрина «идет вразрез с религией» и является «первым шагом в духовном разложении детей».

Казалось бы, все так. Чистка гуманитарных наук вчерне проведена. Самое время взяться за так называемые естественные науки. Рядом с семьеведением и историческими учебниками Мединского должна быть и соответствующая им биология.

Чиновная и церковная общественность уже начала сочувственно рассуждать об этой новации. И даже предводитель российских ученых, президент РАН, не нашелся, что возразить. С протестом выступила только академическая комиссия по борьбе с лженаукой, аппаратный вес которой мал.

И вдруг патриарх Кирилл авторитетно разъясняет, что «эволюция не против Божьего замысла», а Дарвин был человеком набожным. Он, конечно, не от себя такое сказал. И это настолько противоречит духу времени, что в голову приходят самые экзотические объяснения.

Вплоть до мыслей о вмешательстве, допустим, Марии Воронцовой. Ведь с ее привычкой публиковаться в западных научных изданиях, она заработает там проблемы, если у нее дома запретят науку.

При всей загадочности этой истории, она не отменяет саму тенденцию. Режим продвигается наощупь, но шагает широко.

***

Контуры нового наступления на домашнем фронте более или менее очерчены. Власти больше не боятся атаковать даже и самые важные приоритеты своих подданных. Опыт показывает им, что бояться нечего и некого.

Сергей Шелин, The Moscow Times

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