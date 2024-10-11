Госстандарт нашел в российских специях плесень и кишечную палочку

Госстандарт нашел в российских специях плесень и кишечную палочку3
- 11.10.2024, 11:55
Они могут быть на ваших кухнях.
Госстандарт изъял из продажи специи для готовки, которые могут быть на вашей кухне.
Специалисты ведомства проверили товар и нашли опасный черный молотый перец, где уровень плесени превышал значения в 42 раза!
Осмотрите кухню, а если обнаружили популярные специи марки «Трапеза», то лучше не рисковать и избавиться от них.
Отмечается, что специалисты после проверки нашли в составе продукта целый букет опасных добавок, которых там быть ни в коем случае не должно.
В частности, нормы по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов были выше в два раза.
Но также в черном молотом перце еще нашли кишечную палочку.