Госстандарт нашел в российских специях плесень и кишечную палочку 3 11.10.2024, 11:55

Они могут быть на ваших кухнях.

Госстандарт изъял из продажи специи для готовки, которые могут быть на вашей кухне.

Специалисты ведомства проверили товар и нашли опасный черный молотый перец, где уровень плесени превышал значения в 42 раза!

Осмотрите кухню, а если обнаружили популярные специи марки «Трапеза», то лучше не рисковать и избавиться от них.

Отмечается, что специалисты после проверки нашли в составе продукта целый букет опасных добавок, которых там быть ни в коем случае не должно.

В частности, нормы по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов были выше в два раза.

Но также в черном молотом перце еще нашли кишечную палочку.

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