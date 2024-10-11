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В России возник острый дефицит складов

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  • 11.10.2024, 12:13
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В России возник острый дефицит складов

Из-за санкций и «разворота на Восток».

Российским компаниям стало остро не хватать складских помещений, из-за чего затрудняется логистика и растут цены на потребительские товары, рассказали «Известиям» участники рынка и ретейлеры.

По данным консалтинговой компании NF Group, доля свободных площадей на текущий момент минимальна во всех регионах страны и не превышает 1%. Показатель находится на околонулевом уровне при возрастающем спросе, подтвердил управляющий директор ЗPL-оператора NC Logistic Гарольд Власов.

В Москве и Московской области свободны всего 0,4–0,8% складских помещений, следует из данных Boxberry. При этом они расположены в отдаленных районах, куда неудобно добираться, отметил директор производственного департамента компании Андрей Соколов.

Согласно заключенным контрактам, объем аренды до конца 2024 года составит около 7 млн кв. метров, тогда как неудовлетворенный спрос в 2024–2025 годах достигнет 9,7 млн кв. метров, говорится в обзоре ПЭК, Tablogix и NF Group.

На фоне дефицита предложения растет средневзвешенная ставка аренды. По словам коммерческого директора «Скиф-Карго» Михаила Коптева, она колеблется в районе 10–12 тыс. руб. за 1 кв. метр в год. Для сравнения: в 2022 году стоимость аренды составляла 5 тыс. руб.

По данным NF Group, если в Москве за девять месяцев 2024 года аренда складов класса А (одного из самых высоких) увеличилась на 47%, до 11 тыс. руб. за 1 кв. метр, то в регионах она выросла на 37%, до 9,15 тыс. руб.

«Рост спроса на складские мощности происходит параллельно со снижением скорости объемов строительства новых складов», — говорит руководитель направления регионального развития бизнеса FM Logistic Артем Хомышин. По его словам, расходы на строительство растут из-за высокой ключевой ставки ЦБ и удорожания материалов.

Дефицит складских помещений сказывается на удлинении сроков оборачиваемости товаров, замедляет логистические процессы, что приводит к задержкам в доставке, отметил Коптев. Он добавил, что из-за сложностей хранения и управления запасами растет стоимость товаров для конечного потребителя. По данным FM Logistic, динамика стоимости аренды складов за 2024 год повысила расходы ретейла на 15–20%, что обернулось удорожанием продукции на 1–2%.

«Чтобы избежать снижения рентабельности, бизнес перекладывает растущие затраты в цены на продукцию», — говорит Хомышин. При этом, по оценке «АвтоГрузЭкс», доля складской логистики в стоимости конечных товаров составляет 2–5%.

Как отмечают участники рынка, одна из главных причин роста спроса на склады — переориентация логистики с западных направлений на восточные и южные, а также связанное с этим удлинение маршрутов поставок. Также сказываются санкции против России, которые усложнили доступ к материалам и технологиям для возведения складов. Помимо этого, свой вклад вносит нестабильность платежей между Россией и иностранными партнерами.

«Компании наращивают складские запасы, чтобы минимизировать риски нехватки продукции из-за сбоев в доставке и проблем с оплатой товаров», — говорит президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов.

На 2024 год девелоперы запланировали ввод в эксплуатацию 5,8 млн кв. метров складских помещений, но этих объемов недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, который только в первом полугодии вырос на 40%, заключил коммерческий директор логистического оператора МОЛКОМ Евгений Смирнов.

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