Белорусов шокировал двор дома в центре Минска 5 11.10.2024, 12:25

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Не все могут поверить, что такое возможно.

В центре Минска вдоль проспекта Независимости расположены жилые дома с привлекательными фасадами с подсветкой. Двор одного из них в TikTok показал блогер. Так, наружный лоск сменился на противоположную картинку. Автор ролика отметил, что жилье в этом доме позиционируется как престижное, его продают весьма дорого. Часть зрителей сочли это за фейк, мол, не может быть в столице такого беспорядка, пишет «Зеркало».

Рядом с магазином ГУМ находится дом № 19, его построили в 1951 году. Когда-то здесь жили знаменитости, среди них народный артист СССР Иосиф Жинович, народная артистка СССР Стефания Станюта, академик Павел Роговой. В память об этих людях на фасаде установлены мемориальные доски.

Со стороны проспекта Независимости этот дом выглядит весьма презентабельно, но стоит зайти в его двор, как картинка меняется на противоположную. Состояние со двора мужчина снял на видео, ролик он выложил в TikTok.

— Обшарпанные, убитые, разбомбленные фасады здания. Во дворе разваленные, поломанные вентшахты. Перекошенные лестничные марши в подъезд. Какая-то кругом разруха, грязь, строительный мусор. В подъездах разбитые стекла, — комментирует за кадром автор ролика.

Тиктокер отметил, что в этом доме продается довольно дорогое жилье, но он недоумевает, почему это происходит при таком его состоянии.

Действительно, в этом доме сейчас продаются три квартиры, которые риелторы называют «элитными». Есть тут две двушки, одна стоит 445 649 рублей (135 000 долларов), вторая — 647 016 рублей (196 000 долларов). За четырехкомнатное жилье просят 610 704 рубля (185 000 долларов). Правда, ни в одном объявлении нет фото дома со двора.

Зрители, которые просмотрели этот ролик, оставили под ним разные комментарии. Кто-то из них не удивляется, что здание отремонтировано лишь с фасада, мол, такая ситуация повсеместно. Часть пользователей возмутились тем, что блогер показал такой ролик, и посоветовали ему «не снимать пустоту, а навести там порядок». Кто-то отметил, что дом готовится к ремонту, поэтому он в таком состоянии. Некоторые и вовсе решили, что видео — это фейк, мол, не может быть такого в Минске.

Вот некоторые комментарии:

«Ужас, в центре города, и всем наплевать. Позор. Рядом вокзал, куда приезжают из других стран».

«Это никогда не отремонтируют, максимум подлатают. У нас таких домов тьма: с фасада картинка, а со двора убитая глубинка. Каждые пять лет красят, а со стороны двора только один дом взяли на ремонт за 30 лет».

«В Тель-Авиве есть еще более колоритные дворы в центре, про Париж вообще молчу. Автор что хотел сказать, не по зубам квартира?»

«Не переживайте, придет время, все отремонтируют. Вы все ищете, чтобы показать плохое».

«В чем элитность, в том, что центр, и все? Загазованность, шум. Элитность — это быть в тихом месте, с более-менее чистым воздухом, парк или лес рядом, водоем и с соседями на расстоянии от 100 метров».

«Это столица страны, центр города, ты хоть будку собачью туда поставь, и она будет стоить очень много баксов».

«Ну так шевелите власти, поднимайте шум, подключите прокуратуру, прессу и ТВ. Не факт, что поможет, но шансы увеличатся».

«Капремонт будет на улице Ленина 3, 4, 5, проспекте Независимости 23, 22, 19 и так далее».

«По Логойскому тракту то же самое, но не везде».

«Все ушло на фасад с проспекта. Как обычно — пыль в глаза».

«На все это выделяются деньги, коррупция налицо. Этот видос скиньте туда, куда надо, думаю, там сделают выводы».

«В подъезде то же самое, я там был».

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