Старейший католический иерарх Беларуси сложил полномочия
- 11.10.2024, 12:30
В последнее время Казимир Великоселец служил в Гомеле.
10 октября Апостольская нунциатура в Республике Беларусь выпустила сообщение о принятии Папой Франциском отставки с должности вспомогательного епископа Пинской епархии Казимира Великосельца.
«Апостольская нунциатура в Республике Беларусь сообщает, что Святейший Отец Папа Франциск принял отставку с должности вспомогательного епископа Пинской епархии Его преосвященства Казимира Великосельца», — говорится в документе, подписанном Временным поверенным в делах Святого Престола в Беларуси ксендзом прелатом Кшиштофом Сероком.
Таким образом, с этого момента старейший католический иерарх в Беларуси епископ Казимир Великоселец, который 5 мая следующего года отметит свое 80-летие, в соответствии с каноном 185 Кодекса канонического права, может использовать титул «эмерит».
На должность вспомогательного епископа Пинской епархии доминиканец Казимир Великоселец был назначен Иоанном Павлом II 6 мая 1999 года. 24 июня того же года он принял епископское посвящение в Пинске. С 3 января 2021 года до 23 октября 2021 года был Апостольским администратором Минско-Могилевской архиепархии.
В последнее время он служил в Гомеле.