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Старейший католический иерарх Беларуси сложил полномочия

  • 11.10.2024, 12:30
Старейший католический иерарх Беларуси сложил полномочия

В последнее время Казимир Великоселец служил в Гомеле.

10 октября Апостольская нунциатура в Республике Беларусь выпустила сообщение о принятии Папой Франциском отставки с должности вспомогательного епископа Пинской епархии Казимира Великосельца.

«Апостольская нунциатура в Республике Беларусь сообщает, что Святейший Отец Папа Франциск принял отставку с должности вспомогательного епископа Пинской епархии Его преосвященства Казимира Великосельца», — говорится в документе, подписанном Временным поверенным в делах Святого Престола в Беларуси ксендзом прелатом Кшиштофом Сероком.

Таким образом, с этого момента старейший католический иерарх в Беларуси епископ Казимир Великоселец, который 5 мая следующего года отметит свое 80-летие, в соответствии с каноном 185 Кодекса канонического права, может использовать титул «эмерит».

На должность вспомогательного епископа Пинской епархии доминиканец Казимир Великоселец был назначен Иоанном Павлом II 6 мая 1999 года. 24 июня того же года он принял епископское посвящение в Пинске. С 3 января 2021 года до 23 октября 2021 года был Апостольским администратором Минско-Могилевской архиепархии.

В последнее время он служил в Гомеле.

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