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России «досадно до соплей»

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  • Андрей Клименко
  • 11.10.2024, 12:35
  • 2,792
России «досадно до соплей»
Андрей Клименко
Фото: qha.com.ua

Явление или новая стратегия?

В середине августа 2024 года мы написали: «Граница между «гибридной войной» и «гибридным миром» в Черном море достаточно условна, она может быть перейдена или осознанно, или случайно когда-либо. Это реальность, в которой работают и украинские военные, и украинский морской бизнес…»

Главное сегодня, на середину октября 2024 года, можно сформулировать так:

России давно не нравится украинский морской коридор.

Кроме того, ей «досадно до соплей» за очередной исторический позор своего «легендарного» Черноморского флота.

Она постоянно – и уже не только через соцсети, а на официальном уровне – утверждает, что приходящие в порты Большой Одессы суда везут в Украину вооружение.

Количество атак по Одессе в последние месяцы имеет устойчивую тенденцию к увеличению.

Итак, вопрос: это временное явление или новая стратегия, которая имеет целью физически сделать невозможным функционирование украинского морского коридора?

Как в разных условиях это повлияет на поведение судовладельцев, большинство из которых турецкие?

Работаем над этими вопросами. Фиксирую это здесь как маркер.

Андрей Клименко, «Фейсбук»

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