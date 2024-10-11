России «досадно до соплей»1
- Андрей Клименко
- 11.10.2024, 12:35
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Явление или новая стратегия?
В середине августа 2024 года мы написали: «Граница между «гибридной войной» и «гибридным миром» в Черном море достаточно условна, она может быть перейдена или осознанно, или случайно когда-либо. Это реальность, в которой работают и украинские военные, и украинский морской бизнес…»
Главное сегодня, на середину октября 2024 года, можно сформулировать так:
России давно не нравится украинский морской коридор.
Кроме того, ей «досадно до соплей» за очередной исторический позор своего «легендарного» Черноморского флота.
Она постоянно – и уже не только через соцсети, а на официальном уровне – утверждает, что приходящие в порты Большой Одессы суда везут в Украину вооружение.
Количество атак по Одессе в последние месяцы имеет устойчивую тенденцию к увеличению.
Итак, вопрос: это временное явление или новая стратегия, которая имеет целью физически сделать невозможным функционирование украинского морского коридора?
Как в разных условиях это повлияет на поведение судовладельцев, большинство из которых турецкие?
Работаем над этими вопросами. Фиксирую это здесь как маркер.
Андрей Клименко, «Фейсбук»