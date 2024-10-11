Тунец или лосось: какая рыба полезнее для здоровья 2 11.10.2024, 12:56

1,256

Специалисты ответили.

Ни для кого не секрет, что рыбу полезно употреблять для здоровья. В нем много белка, жиров и других полезных веществ, пишет ТСН.

Наиболее популярными видами рыбы являются тунец и лосось. Какая рыба полезнее?

Кулинарные отличия

В отличие от нежирных видов белой рыбы, имеющих светлый или белый цвет, хлопьевидную консистенцию и мягкий вкус, тунец и лосось имеют темный цвет, твердую текстуру и более насыщенный вкус.

Тунец — крупная мускулистая рыба с мясом от розового до темно-красного цвета в зависимости от сорта. Цвет происходит от миоглобина, белка, хранящего кислород, содержащийся в мышцах. Миоглобин быстро разрушается при нагревании. Таким образом, вареный и консервированный тунец выглядит серее, чем сырой тунец.

Альбакор, или длинноперый тунец, является популярным сортом тунца. Он более светлый цвет мякоти и мягкий вкус, и его обычно готовят на гриле или обжаривают. Консервированный белый тунец обычно называют белым тунцем.

Стейки или филе тунца можно использовать сырыми для суши, мариновать или приправлять оливковым маслом, солью, перцем или травами перед приготовлением для дополнительного вкуса.

Мясо лосося колеблется от розового до темно-красновато-оранжевого. Это результат его рациона, который включает криль и крошечных ракообразных. Они богаты цветными каротиноидами, а именно астаксантином. Астаксантин термостабильный, поэтому, в отличие от тунца, лосось остается красным даже после варки.

Он также содержит больше жира, чем тунец, сохраняющий влажность даже после приготовления при более высоких температурах. Консервированный лосось также доступен, и, как и консервированный тунец, он удобен и восхитительно дополнение к салатам.

Сравнение питательных веществ

И тунец, и лосось очень питательны. Они заполнены белком и широким диапазоном витаминов и минералов. Нежирная мясистость тунца объясняется высоким содержанием белка и низким содержанием жира, в то время как влажная консистенция и маслянистый вкус лосося в основном связаны с содержанием жира.

Лосось калорийнее тунца, потому что это более жирная рыба. Тем не менее, не позволяйте этому мешать вам наслаждаться им, поскольку большая часть жира происходит из здоровых омега-3. Кроме того, порция лосося обеспечивает больше витамина D, чем тунец. С другой стороны, если вы ищете пищу с высоким содержанием белка и низким содержанием калорий и жира, тунец является очевидным победителем.

Лосось и тунец: разница

Лосось является одним из лучших источников витамина D, который необходим для усвоения кальция и здоровья костей. Витамин D также играет немаловажную роль в работе иммунитета и здоровья мозга. Кроме того, некоторые исследования связывают низкий уровень этого витамина с более высоким риском определенных типов рака, болезней сердца, рассеянного склероза и депрессии.

По сравнению с тунцем, лосось также является значительным источником омега-3 жиров. Это незаменимые жиры, то есть ваш организм не может их производить, и вы должны получать их из своего рациона.

Некоторые исследования показывают, что люди с высоким потреблением Омега-3 из рыбы имеют меньший риск сердечных заболеваний, возможно потому, что эти жиры могут снижать уровень триглицеридов и повышают уровень ЛПВП (хорошего) холестерина.

Например, одно исследование с участием 38 здоровых взрослых показало, что группа, которая ела жирную рыбу ежедневно в течение 4 недель, наблюдала повышение уровня ЛПВП (хорошего) холестерина и снижение уровня триглицеридов, тогда как группа, которая ела нежирную рыбу или мясо, не имела изменения в уровне холестерина.

Тунец и ртуть

Важной обеспокоенностью потребления рыбы является содержание в ней ртути. Ртуть токсична для мозга и может вызвать проблемы с развитием у детей. Когда крупная рыба ест меньшую рыбу, загрязненную разным количеством ртути, элемент накапливается в ее мясе. Как правило, это означает, что крупная рыба как тунец содержит больше ртути, чем меньшая рыба, как лосось.

В тунце не так много ртути, как в некоторых других рыбах, таких как акула или королевская скумбрия. Тем не менее, FDA и EPA советуют беременным женщинам и детям ограничить употребление белого консервированного тунца одной порцией в неделю, а других видов тунца – двумя порциями в неделю.

Что лучше: лосось или тунец

И лосось, и тунец являются здравым выбором. Добавление одного или обоих в свой рацион может помочь вам соответствовать рекомендациям Американской кардиологической ассоциации есть морепродукты дважды в неделю.

Лучший выбор зависит от ваших целей по здоровью и, конечно, от вашего личного вкуса. Если вы пытаетесь повысить уровень холестерина и защитить свое сердце, следует чаще выбирать лосось из-за содержания в нем омега-3 жирных кислот, которые могут принести пользу здоровью вашего сердца. С другой стороны, если вы хотите увеличить потребление белка, не добавляя слишком много калорий в свой рацион, тунец – отличный вариант.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com