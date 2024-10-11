Пресс-служба Лукашенко завралась на ровном месте

Пресс-служба Лукашенко завралась на ровном месте1
- 11.10.2024, 15:08
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Зачем-то начали фальсифицировать данные о последствиях урагана.
Общество Экономика 11.10.2024 14:35
Пресс-служба Лукашенко утверждает, что июльский ураган повредил 25 тыс. га леса — ранее называлась цифра в 1,7 раза больше
Общая площадь поврежденных июльским ураганом лесных насаждений составляет 25 тыс. га, запас древесины на этом участке составляет 2,4 млн куб. м.
Такие данные приводит пресс-служба Александра Лукашенко в отчете о посещении им Шкловского района.
Представленные данные о площади повреждения леса ураганом расходятся со словами первого заместителя министра лесного хозяйства Александра Драгуна. Он заявил в эфире телеканала ОНТ 18 августа, что общая площадь поврежденных июльской непогодой лесных насаждений превысила 44 тыс. га, то есть назвал цифру в 1,7 раза больше, чем пресс-служба Лукашенко.