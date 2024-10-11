Пресс-служба Лукашенко завралась на ровном месте 1 11.10.2024, 15:08

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Зачем-то начали фальсифицировать данные о последствиях урагана.

Общество Экономика 11.10.2024 14:35

Пресс-служба Лукашенко утверждает, что июльский ураган повредил 25 тыс. га леса — ранее называлась цифра в 1,7 раза больше

Общая площадь поврежденных июльским ураганом лесных насаждений составляет 25 тыс. га, запас древесины на этом участке составляет 2,4 млн куб. м.

Такие данные приводит пресс-служба Александра Лукашенко в отчете о посещении им Шкловского района.

Представленные данные о площади повреждения леса ураганом расходятся со словами первого заместителя министра лесного хозяйства Александра Драгуна. Он заявил в эфире телеканала ОНТ 18 августа, что общая площадь поврежденных июльской непогодой лесных насаждений превысила 44 тыс. га, то есть назвал цифру в 1,7 раза больше, чем пресс-служба Лукашенко.

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