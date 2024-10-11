В Беларуси запретили продавать популярные круассаны с начинкой 11.10.2024, 15:14

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Сладость не соответствует нормам безопасности.

Популярную сладость в виде круассанов российского производства запретили продавать в Беларуси. Сладость включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Под запрет попала мучные кондитерские изделия «Восточная слойка с начинкой со вкусом вишневым» от производителя ИП Авакян К.С. из России.

В составе круассанов с начинкой белорусские эксперты нашли заявленную изготовителем недопустимую пищевую добавку - консервант бензоат натрия. Объем консерванта составил 169 миллиграммов на килограмм.

Сладость не соответствует нормам безопасности. Поэтому эти круассаны запретили продавать в Беларуси.

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