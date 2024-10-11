Самый кровавый месяц для российской армии 1 Питер Дикинсон

11.10.2024, 15:45

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Питер Дикинсон

Армия Путина гораздо более уязвима, чем Кремль хотел бы нас убедить.

Несмотря на серию российских контратак, предпринятых с момента начала вторжения 6 августа, Украина продолжает контролировать территорию площадью около тысячи квадратных километров в Курской области России.

Эта беспрецедентная украинская оккупация российской территории показала ограниченность кремлевской военной машины. Хотя многие продолжают считать российских военных неодолимой силой с практически неограниченными запасами человеческих ресурсов и машин, сейчас становится все более очевидным, что в действительности попытка Путина завоевать Украину привела к тому, что его армия оказалась опасно перенапряженной и неспособной защитить Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский изначально надеялся, что, вторгнувшись в Россию, он сможет оказать давление на Путина, чтобы тот перебросил войска из Украины на внутренний российский фронт. Пока что этого не произошло. Вместо этого российская армия продолжает уверенно продвигаться на востоке Украины и захватила ряд городов и сел с момента начала трансграничного вторжения. В то же время тот факт, что Путину приходится выбирать между вторжением в Украину и защитой России, сам по себе показателен.

Трудности России на Курском фронте — последнее свидетельство того, что Москва испытывает растущие проблемы с кадрами. По сообщениям, в последние месяцы российская армия была вынуждена резко увеличить вознаграждение, предлагаемое новобранцам. По данным российского новостного издания «Верстка», те, кто соглашается воевать в Украине, зачастую имеют очень слабое здоровье, а средний возраст добровольцев вырос с сорока лет в начале вторжения до примерно пятидесяти.

Среди других признаков того, что Путину приходится «скрести по сусекам», чтобы пополнить поредевшие ряды своей армии, — недавние сообщения о том, что моряки с единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» были отозваны с морской службы и направлены в Украину в качестве пехотинцев. Россия также находится в процессе принятия нового законодательства, которое позволит обвиняемым подписывать военные контракты и избегать судебного преследования. Десятки тысяч российских заключенных уже были освобождены из тюрем, чтобы воевать в Украине.

Между тем, когда в начале августа украинские войска перешли границу в Курской области, они обнаружили, что большинство российских оборонительных сооружений в приграничной зоне укомплектованы молодыми солдатами-срочниками, которые вскоре стали массово сдаваться в плен. Это позволило Украине пополнить свой обменный фонд и провести ряд обменов пленными, но в то же время вызвало значительное беспокойство в российском обществе.

Нехарактерно сдержанная реакция Путина на вторжение украинских войск в Курскую область говорит о том, что он прекрасно осведомлен о недостатках своей армии. В этот раз Путин совсем не угрожал Третьей мировой войной и не пытался сплотить свою страну против иностранного захватчика. Вместо этого он постарался преуменьшить значение украинского вторжения и на удивление скупо высказался по поводу того, что стало первой иностранной оккупацией российской земли со времен Второй мировой войны.

Такая неадекватная реакция была очевидна с первых дней наступления Украины, которое Путин сначала назвал простой «провокацией». Российские СМИ, как сообщается, получили от Кремля указание преуменьшить значение украинского вторжения, и им было поручено убедить внутреннюю аудиторию в том, что присутствие украинских войск на территории России теперь является «новой нормой».

Это, конечно, не означает, что российские вооруженные силы находятся на грани краха. Напротив, Путин недавно обнародовал амбициозные планы по дальнейшему увеличению численности своей армии до полутора миллионов солдат, что сделает ее второй по численности в мире после китайской. При необходимости он может объявить еще один раунд мобилизации, но это потенциально может разжечь внутренние беспорядки и убедить тысячи молодых россиян бежать из страны.

Путину, безусловно, потребуется найти большое количество дополнительных войск, чтобы компенсировать ошеломляющие потери России и достичь своей цели — постепенно обескровить Украину в жестокой войне на истощение. По данным американских официальных лиц, сентябрь 2024 года стал самым кровавым месяцем войны для российских войск в Украине, но при этом одним из самых успешных с точки зрения захвата новых территорий. Учитывая, что Россия сейчас значительно превосходит Украину в вооружении и численности войск, Путин явно рассчитывает на то, что его страна сможет вынести потери на поле боя и продолжать сражаться.

Кажется, лидеры Украины прекрасно понимают эту мрачную арифметику. Действительно, они, похоже, приняли смелое решение о вторжении в Россию во многом потому, что осознали: оставаться втянутыми в войну на истощение с гораздо более многочисленным противником было бы равносильно акту национального самоубийства.

Не всех убеждают аргументы в пользу Курской операции: некоторые критики называют ее безрассудной авантюрой и стратегической ошибкой, которая ослабила оборону Украины в критический момент. Тем не менее нельзя отрицать, что наступление смогло бросить вызов господствовавшему ранее представлению о неизбежной победе России. Крайне важно, что украинское вторжение в Курскую область РФ также продемонстрировало, что перенапряженная армия Путина гораздо более уязвима, чем Кремль хотел бы нас убедить.

Питер Дикинсон, New Voice

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