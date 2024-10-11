Белорусы предложили отменить бумажные дневники в школах 2 11.10.2024, 15:57

1,094

Минобразования это не понравилось.

Белорусские родители попросили Министерство образования отменить бумажные дневники в школах «как устаревший инструмент» и ввести обязательное использование электронных дневников во всех учебных заведениях страны. Соответствующая петиция была опубликована на сайте e-petitions.by, заметил сайт «Зеркало».

«На сегодняшний день бумажные дневники представляют собой устаревший инструмент, который не только неудобен, но и создает дополнительные трудности для всех участников образовательного процесса», — высказали мнение авторы петиции.

Они выдвинули несколько аргументов в пользу электронных дневников, среди которых — удобство для учеников (легко и быстро найти домашнее задание в случае пропуска урока или если ученик не записал задание на уроке), а также то, то ученики смогут мгновенно узнавать свои оценки и рассчитывать средний балл. Кроме того, такой дневник не нужно носить в рюкзаке, тем самым уменьшится нагрузка на ученика и не будет замечаний от учителей, поскольку электронный дневник не забудешь, как бумажный.

Пользу для учителей в электронном дневнике родители видят в том, что, например, их нельзя потерять, как это может случиться с бумажными, и не будет надобности восстанавливать оценки. Электронный удобнее и быстрее заполнять, чем бумажный. Еще один плюс — не нужно делать замечания ученикам из-за пустых полей с домашним заданием или из-за неправильного заполнения.

В Министерстве образования рассмотрели это обращение и заявили, что пока бумажные дневники останутся обязательными.

«Использование бумажных дневников в школах является обязательным в соответствии с законодательством. При этом использование электронных дневников допускается, но решение о его внедрении принимает руководство школы по согласованию с родителями и с учетом технических возможностей. В рамках государственной программы „Цифровое развитие Беларуси“ разрабатывается государственный сервис электронного дневника, и после его внедрения будет рассмотрена возможность использования только электронных дневников», — отмечается в ответе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com