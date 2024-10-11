Белорусов вербуют в российскую армию через Instagram

Белорусов вербуют в российскую армию через Instagram3
- 11.10.2024, 17:31
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Фотофакт.
Журналист «Флагштока» обнаружил рекламу найма в российскую армию в новостной ленте Instagram. Рекламный пост был показан аккаунту локализованному в Беларуси. В обсуждении присутствуют комментарии белорусов, что подтверждает предположение, что рекламы была таргетирована на белорусских пользователей Instagram. Рекламный пост была размещен 2 октября, но под ним до сих пор появляются новые комментарии.
Сообщение содержит ссылку на сайт, посвященный вербовке на контрактную службу в российской армии. Посетителям сайта предлагают подписать контракт с российской армией в Смоленске. Адресом, по которому происходит подписание контракта, указано здание администрации Смоленской области.
Стать контрактником российской армии предлагается не только россиянам, но гражданам других государств. Потенциальным наемникам предлагается стимулирующие выплаты от правительства Смоленска и минобороны. Наличие опыта военной службы не обязательно, действует лишь возрастное ограничение в 65 лет. Вербовщики готовы предоставить транспорт для трансфера в Смоленск.
Страничка подробно рассказывает об экипировке, но не говорит о сроке действия договора. На практике, такие контракты имеют бессрочный характер: до завершения войны, серьезного ранения или смерти бойца-наёмника.
Об участии в военных действиях на территории Украины вербовщики умалчивают, однако не скрывают, что платят за участие в боевых действиях.
Сайт принадлежит ООО «Промерпэй». Фирма была зарегистрирована в Москве в июле 2022 года. Компания специализируется на поиске и наборе персонала для других организаций.
На основном домене сайта расположена аналогичная страница с вербовкой на службу по контракту в Москве. Здесь в качестве места заключения контракта указан адрес размещения ООО «Промерпэй» в Москве. Связаться с представителями компании через сайт можно только с использованием российского номера телефона.
Других локаций поиска наемников непосредственно на сайте обнаружить нельзя. На «смоленскую» страничку пользователь может попасть лишь по прямой ссылке из рекламы.
В Беларуси вербовка граждан для участия в вооруженных конфликтах преследуются по закону. Согласно статьи 132 УК РБ, вербовщик наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.