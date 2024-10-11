Индийская рупия упала до исторического минимума 1 11.10.2024, 18:02

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Из-за оттока иностранного капитала.

Курс доллара США к индийской валюте (USD/INR) в ходе торгов на международном рынке Форекс 11 октября поднялся на 0,2% и достиг отметки 84,126 рупии за доллар. Таким образом, индийская рупия обновила исторический минимум. Позже рост незначительно замедлился — доллар снизился до 84,049 рупий (+ 0,11% к закрытию предыдущего дня).

Рупия обновила исторический минимум на фоне значительного оттока иностранного капитала с индийского фондового рынка, а также изменения политики ЦБ Индии, пишет Bloomberg. Согласно данным издания, в течение октября иностранные инвесторы вывели с рынка акций $5,7 млрд, а из облигаций отток составил $125 млн.

9 октября Резервный банк Индии (RBI) оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 6,50%, как и ожидалось, однако сменил риторику на нейтральную вместо «ястребиной», что вызвало ожидания возможного снижения процентных ставок. Эксперты отмечают, что это изменение может оказать давление на валюту в условиях продолжающегося оттока капитала.

«После пробития уровня 84 [рупии за доллар. — Прим.] важно следить за тем, как будет происходить интервенция Резервного банка Индии», — прокомментировал вице-президент Shinhan Bank India Кунал Содхани.

«С точки зрения RBI, пока движение не слишком резкое, центральный банк может поддерживать конкурентоспособность валюты по отношению к другим валютам», — считает старший аналитик валютного рынка в MUFG Bank Майкл Ван.

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