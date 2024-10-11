В Балтийском море горит танкер с нефтью 1 11.10.2024, 18:30

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Танкер с 640 тоннами нефти загорелся близ немецкого курорта Варнемюнде.

У побережья Германии на Балтийском море близ морского курорта Варнемюнде горит танкер Annika, груженный 640 тоннами нефти. Пожар на 73-метровом танкере тушат морской спасательный крейсер и два вспомогательных корабля, сообщило в пятницу, 11 октября, управление по чрезвычайным ситуациям германской федерации и федеральных земель.

Семь моряков, находившиеся на борту танкера под немецким флагом, были спасены и доставлены на берег. По данным Немецкой морской поисково-спасательной службы (DGzRS), поднимающийся от горящего танкера дым «виден на большом расстоянии от побережья». Служба также сообщила, что получила сигнал о пожаре после 9 часов утра (10.00 по Минску), через час с танкера был эвакуирован экипаж.

Управление спасательной операцией взяло на себя аварийное командование в Куксхафене. Пожарные команды доставлены к месту тушения на вертолетах.

По данным министерства окружающей среды федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, члены экипажа не пострадали. Причины пожара на Балтике пока неизвестны.

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