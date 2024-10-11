На Эвересте нашли останки пропавшего 100 лет назад Сэнди Ирвина 4 11.10.2024, 19:02

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Альпинист пытался первыми покорить вершину горы.

«Вечную тайну» знаменитой экспедиции Эндрю Комина Ирвина (известен также как Сэнди Ирвин) и Джорджа Мэллори, которые более 100 лет назад пытались первыми покорить Эверест, однако бесследно исчезли, удалось разгадать — останки Ирвина были обнаружены группой документалистов National Geographic в леднике Ронгбук, под северным склоном самой высокой в мире горы.

В частности, съемочная группа обнаружила ботинок, в котором был фрагмент ноги, а также носок с инициалами: A.C. IRVINE

Ирвин и Мэллори хотели покорить вершину горы за 29 лет до того, как это смогли сделать Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей. В последний раз пропавших британцев видели живыми 8 июня 1924 года. Как отмечает National Geographic, вопрос о том, покорили ли они вершину, остался «величайшей загадкой скалолазания всех времен».

Фрагменты тела Мэллори нашли еще в 1999 году, также на северном склоне Эвереста. Погибший лежал лицом вниз, со всех сторон засыпанный гравием. Одежда на спине Мэллори была разодрана, а обвязанная вокруг пояса веревка оставила отметины на торсе — это могло указывать на резкое и жесткое падение.

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