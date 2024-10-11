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До +15°С ожидается в Беларуси в субботу

  • 11.10.2024, 19:55
До +15°С ожидается в Беларуси в субботу

Преимущественно без осадков.

В Беларуси 12 октября ожидается прохладная осенняя погода, местами по стране пройдут дожди. Об сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 12 октября, ночью будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут дожди, местами по востоку сильные дожди, возможны грозы. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в восточных районах дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +3... +9 °С, по востоку до +12 °С, максимальная днем +9... +15 °С.

В последующие два дня сохранится такой же характер погоды.

В воскресенье, 13 октября, будет облачно с прояснениями. Местами по крайнему востоку, а днем преимущественно по западной половине территории республики пройдут дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, в отдельных районах по юго-западу 15–18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +1... +8 °С, при прояснениях заморозки 0... -2 °С; температура воздуха максимальная днем +7... +14 °С.

В понедельник, 14 октября, облачно. Временами дожди. Местами слабый туман. Ветер переменных направлений 4–9 м/с, по юго-западной половине порывы до 14 м/с, в отдельных районах 15–18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +3... +8 °С, максимальная днем +7… +12 °С.

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