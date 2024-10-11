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Мбаппе лишился статуса самого дорогого футболиста планеты

  • 11.10.2024, 20:17
Мбаппе лишился статуса самого дорогого футболиста планеты
Килиан Мбаппе

Француза опередили бразилец Винисиус и норвежец Холанд.

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе потерял статус самого дорого футболиста в мире по стоимости на Transfermarkt, сообщается на сайте портала.

Transfermarkt 11 октября обновил стоимость футболистов испанской Ла Лиги. Мбаппе сохранил свою стоимость €180 млн.

Самым дорогим футболистом мира стал форвард «Реала» Винисиус Жуниор (€200 млн), который подорожал на €20 млн. Бразилец делит первую строчку с норвежским форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом (€200 млн), стоимость которого была обновлена 1 октября.

Помимо Винисиуса и Мбаппе в тройку самых дорогих игроков чемпионата Испании вошел английский полузащитник Джуд Беллингем (€180 млн).

Самым подорожавшим игроком в чемпионате Испании стал воспитанник «Барселоны» Ламин Ямаль: стоимость испанского форварда выросла на €30 млн, до €150 млн. Он стал пятым в списке самых дорогих игроков.

Мбаппе в июле перешел в «Реал» после завершения контракта с «Пари Сен-Жермен», подписав соглашение до 2029 года, и уже забил семь голов в 11 матчах.

После девяти туров «Реал» с 21 очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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