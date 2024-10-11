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ГУР показал атаку на оккупантов в Теткино Курской области РФ

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  • 11.10.2024, 22:27
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ГУР показал атаку на оккупантов в Теткино Курской области РФ

Пилоты дронов-камикадзе продемонстрировали мастерство.

В селе Теткино Курской области РФ силы обороны Украины уничтожили вражеское транспортное средство и здание с личным составом росармии. Об этом 11 октября в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«В селе Теткино атаками FPV-дронов сожжены средства связи, уничтожено обнаруженное украинскими разведчиками вражеское транспортное средство и здание с личным составом армии государства-агрессора России», – говорится в сообщении.

Разведчики отметили, что успешные действия на курском направлении фронта совершила ударно-разведывательная группа «Ведьмак» ГУР МО Украины совместно с бойцами Госпогранслужбы и территориальной обороны ВСУ.

«Пилоты дронов-камикадзе продемонстрировали мастерство и продолжают результативно бить по московитам», – подчеркнули в ГУР.

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