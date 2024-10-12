«Коммерсантъ» намекнул на попрошайничество Лукашенко 3 12.10.2024, 8:25

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Беларусь стала «разгрузочным цехом».

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников поделился впечатлениями от вручения правителю Беларуси в Кремле 9 октября российского ордена Андрея Первозванного. Обозреватель в традиционной манере задел Лукашенко:

— Еще с советских времен Беларусь называли сборочным цехом Советского Союза,— неожиданно произнес господин Путин.— И благодаря вашим усилиям эти определенные преимущества в области экономики, промышленного производства за Беларусью сохранились.

Сейчас, правда, Беларусь язык как-то не проворачивается называть сборочным цехом. Скорее это цех разгрузочный — для российских денег, которые страна перечисляет на поддержание и развитие белорусской экономики, чтобы Беларусь могла поддерживать и развивать российско-белорусские отношения, — намекнул на попрошайничество Лукашенко Колесников.

— Вчера и позавчера мы имели возможность обсудить глобального характера вопросы, горячие точки на нашей планете,— признался Владимиру Путину Александр Лукашенко.

Он всегда рад поговорить с коллегой за международную повестку, за глобальные вопросы. Конечно, всегда хочется, а не с кем. Больше ведь никто и разговаривать не хочет. И кто не хочет, тот против нас.

И поневоле начинаешь ценить то немногое, что у тебя остается. Вот они и тянутся друг к другу, и становятся все союзней и союзней, — резюмировал журналист.

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