Politico: НАТО может пойти на этот шаг впервые за 25 лет 2 12.10.2024, 8:43

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Отношения между Альянсом и РФ достигли дна.

Министры обороны стран НАТО встретятся на следующей неделе и начнут переосмысливать сложившуюся десятилетиями политику Альянса в отношении России в ответ на угрозу, исходящую от Кремля.

Как отмечает Politico, отношения между НАТО и Россией достигли дна после начала полномасштабно войны в Украине. НАТО назвала Россию «самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников». Кремль утверждает, что расширение НАТО на восток представляет собой экзистенциальную угрозу.

Однако, несмотря на изменение тона, НАТО по-прежнему сохраняет «Основополагающий акт» с Россией. Это документ, подписанный в 1997 году, через 6 лет после распада Советского Союза, в котором говорится об общей цели - «построить стабильную, мирную и неразделенную Европу».

Совет Россия-НАТО - орган, созданный после холодной войны для сотрудничества по вопросам безопасности и совместным проектам - не собирался с 2022 года. Отношения с Россией неуклонно ухудшались на протяжении многих лет. Высокопоставленный представитель правительства США заявил:

«Страны НАТО сейчас пытаются «наметить различные элементы стратегии в отношении России и продвигать дебаты внутри Альянса, которые выводят нас на такие темы, как будущее основополагающего акта НАТО-Россия… Настало время разработать новую стратегию с точки зрения конкретных позиций союзников».

По словам чиновника, пока нет проекта новой стратегии, поскольку основное внимание уделяется сбору мнений 32 стран НАТО.

Отмечается, что возникают разногласия по поводу того, насколько далеко должна зайти НАТО, чтобы создать новый свод правил в отношениях с Россией. По словам одного из дипломатов НАТО, некоторые члены Альянса опасаются, что очень агрессивная новая стратегия может стать «сигналом», который дестабилизирует Россию.

Кроме того, возникает вопрос о Венгрии и Словакии - двух странах НАТО, которые идут наперекор остальным членам Альянса, продолжая поддерживать контакты с Кремлем и считая стратегически важным взаимодействие с Россией.

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