В Курской области РФ говорят об атаке дронов и мощном взрыве в Курчатове 12.10.2024, 9:00

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Налет украинских БПЛА.

В Курской области РФ в ночь на 12 октября работала противовоздушная оборона из-за фиксации беспилотников. В городе Курчатов раздался сильный взрыв на фоне воздушной атаки.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на губернатора Курской области Алексея Смирнова и местные паблики.

Российский чиновник заявлял об угрозе атак с применением беспилотников в регионе после полуночи по местному времени.

По его словам, силы и средства ПВО были «приведены в готовность для отражения возможной атаки».

Отметим, перед этим в курских Telegram-каналах писали о звуках взрывов, предварительно из-за работы ПВО в Курском районе и области

А уже ночью в сети рассказали, что в Курчатове прогремел мощный взрыв. Также в интернете было обнародовано видео, снятое камерой наблюдения. На кадрах можно увидеть яркую вспышку в ночном небе, и услышать сильный взрыв.

Также в местном Telegram-канале высказывается предположение, что это может быть связано с работой ПВО по беспилотнику или беспилотникам.

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