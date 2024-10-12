закрыть
12 октября 2024, суббота, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Курской области РФ говорят об атаке дронов и мощном взрыве в Курчатове

  • 12.10.2024, 9:00
  • 3,660
В Курской области РФ говорят об атаке дронов и мощном взрыве в Курчатове

Налет украинских БПЛА.

В Курской области РФ в ночь на 12 октября работала противовоздушная оборона из-за фиксации беспилотников. В городе Курчатов раздался сильный взрыв на фоне воздушной атаки.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на губернатора Курской области Алексея Смирнова и местные паблики.

Российский чиновник заявлял об угрозе атак с применением беспилотников в регионе после полуночи по местному времени.

По его словам, силы и средства ПВО были «приведены в готовность для отражения возможной атаки».

Отметим, перед этим в курских Telegram-каналах писали о звуках взрывов, предварительно из-за работы ПВО в Курском районе и области

А уже ночью в сети рассказали, что в Курчатове прогремел мощный взрыв. Также в интернете было обнародовано видео, снятое камерой наблюдения. На кадрах можно увидеть яркую вспышку в ночном небе, и услышать сильный взрыв.

Также в местном Telegram-канале высказывается предположение, что это может быть связано с работой ПВО по беспилотнику или беспилотникам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина