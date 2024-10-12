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Белорусский хоккеист забил белорусу в АХЛ

  • 12.10.2024, 9:08
Белорусский хоккеист забил белорусу в АХЛ

Такое произошло впервые.

В первый день нового сезона Американской хоккейной лиги (второй по значимости лиги в Северной Америке после НХЛ) защитник «Калгари Рэнглерс» Илья Соловьев огорчил вратаря «Абботсфорд Кэнакс» Никиту Толопило.

Но в итоге фарм-клуб «Ванкувера» одержал победу — 4:3. Помогли «касаткам» не только Толопило, который сделал 20 сэйвов, но и Данила Климович, забросивший третью шайбу своей команды и завершивший матч с показателем полезности «+2», пишет Bysport.

Илья Соловьев принадлежит структуре клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз». В прошлом году он провел несколько матчей за «Флэймз», но перед началом этого сезона был отправлен в фарм-клуб.

Никита Толопило принадлежит к структуре клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» и может стать первым белорусским вратарем, который дебютирует в НХЛ, если будет вызван из «Абботсфорда» в «Ванкувер» (в структуре клуба всего два вратаря).

Пока сезон в НХЛ начнут три белоруса: Егор Шарангович («Калгари Флэймз»), но он сейчас травмирован, Алексей Протас («Вашингтон Кэпиталз») и Владислав Колячонок («Юта»).

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