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Почему сегодня это читается как фантастика?

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  • Михаил Подоляк
  • 12.10.2024, 10:13
  • 2,552
Почему сегодня это читается как фантастика?

40 стран освободили Кувейт от оккупации Ирака за два дня.

В далеком уже 1990 году Ирак выдвинул абсурдные финансовые и территориальные претензии к Кувейту, сорвал попытку переговоров и крайне цинично вторгся в соседнюю страну. Двинувшиеся к столице, Эль-Кувейту, танковые дивизии поддерживались масштабными ракетными ударами по гражданскому населению, авиацией и десантом с моря.

Тогда в мире должны были прозвучать странные призывы к «миру и разделу Кувейта по линии фронта». Голоса «голубей» стали бы значительно громче, если бы четвертая в мире армия Ирака разбила маленькую кувейтскую и оккупировала всю территорию страны. Можно было бы аналитически говорить о том, что судьба Кувейта решена, не нужно больше проливать ни капли крови и ни барреля нефти. Стабильные цены на энергоносители являются благом для всего мира – мощный аргумент. Или нет?

Но произошло совсем по-другому. Совет Безопасности уполномочил государства – члены ООН «использовать все необходимые средства, чтобы восстановить международный мир и безопасность в регионе». К подготовке операции были привлечены более 40 стран, армии шести государств приняли непосредственное участие в ударах по оккупационным силам Ирака. После воздушной операции более 1 тыс. боевых самолетов территория Кувейта была освобождена за два дня.

Почему сегодня эта историческая хроника читается как фантастика? И в чем именно отличие абсолютно циничной агрессии путинской России от такой же агрессии саддамовского Ирака?

Михаил Подоляк, Telegram

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