Почему властям не стоит радоваться из-за подорожавших ЗВР 12.10.2024, 11:15

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Есть важный нюанс.

На этой неделе белорусские медиа дружно писали о том, что золотовалютные резервы Нацбанка выросли. Но когда мы говорим о белорусских ЗВР, очень важно употреблять правильные слова. Белорусские золотовалютные резервы не выросли. Они подорожали.

О том, что на самом деле происходит с золотовалютными резервами Нацбанка в новом выпуске программы «Оптимум» на ютуб-канале «Белорусы и рынок».

На самом деле сейчас растут цены на золото. Золота в белорусских ЗВР много. Уже больше, чем на 4,5 миллиарда долларов. Цены на золото выросли, и золото в белорусских ЗВР подорожало на 200 миллионов долларов.

И это, конечно, хорошо, что белорусские ЗВР дорожают. Было бы хуже, если бы они дешевели. Но проблема с золотом в том, что оно менее ликвидный резерв, чем валюта. То есть если вам вдруг срочно понадобятся деньги, то золото нужно еще сначала продать.

И у белорусского монетарного золота есть обременение в виде санкций. Поэтому продавать его придется со скидкой. Точно так же, как мы со скидкой продаем Китаю калий. Поэтому беларусские золотые резервы, да, они стоят 4,5 миллиарда долларов. Но вот за сколько их можно будет продать, это вопрос, по которому нужно будет договориться с будущим покупателем.

В общем, для того, чтобы купировать внезапные неприятности на валютном рынке, золото не очень подходит. На случай этих внезапных сюрпризов нужны как раз валютные резервы.

А вот как раз валюты в белорусских ЗВР стало меньше. Валютные резервы снизились на 50 миллионов. Потому что импорт растет быстрее, чем экспорт.

И учитывая, как складывается торговый баланс, снижение ЗВР, на самом деле, было еще минимальным. Удержаться резервам помогла ситуация на внутреннем валютном рынке.

С одной стороны, предприятия в августе купили рекордный за год объем валюты –почти три миллиарда долларов. А продали - на 370 миллионов меньше. За девять месяцев предприятия купили валюты на 22,5 миллиарда долларов, а общий отрицательный баланс составил около двух миллиардов.

Но, с другой стороны, население тоже поставило рекорд. Только обратный. Продажа валюты населением была на 380 миллионов долларов больше, чем покупка. Так что усилиями населения и нерезидентов итоговый баланс на внутреннем валютном рынке получился положительным. Но спрос предприятий валюту никуда не денется. А вот на сколько населению хватит валютных запасов, это большой вопрос.

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