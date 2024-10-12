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Белорусы потратили по 200 евро за 12 дней отдыха в Европе

  • 12.10.2024, 11:56
Белорусы потратили по 200 евро за 12 дней отдыха в Европе

И это не ошибка.

Наконец-то полезный контент для тех, у кого не получается собрать несколько тысяч евро на путешествие к морю. За €200 на человека, оказывается, тоже можно отдохнуть в Европе и даже покупаться, если с погодой повезет. Наша читательница Катерина рассказала о семейной поездке к Балтийскому морю. На авто белорусы проехали через Литву в Польшу и захватили кусочек Германии, пишет onliner.by.

Как открыли визы?

— В мае этого года мы с семьей (я, мама, сестра и двое племянников 12 и 14 лет) ездили в Италию через турфирму, которая оказывала в том числе визовую поддержку. Документы подавали в визовый центр Италии в Минске. К нашей огромной радости консул был щедр: мне и маме открыли визу на три месяца, сестре и детям дали шенген на полгода.

По приезде я начала обдумывать, как воспользоваться нашими визами по максимуму. И так родилась идея поездки на автомобиле в Польшу на Балтийское море через Литву.

Мужчины в нашей семье не слишком любят путешествовать, поэтому я была единственным водителем. Решила ехать на собственном Nissan Pixo. Не самая комфортная машина для большой компании и долгих переездов, зато суперэкономичная, маневренная и идеальная по габаритам для парковки на узких европейских улицах.

Жилье мы бронировали в нескольких городах на booking.com, а помочь с оплатой просили родственников, которые живут в Польше.

По какому маршруту проехали?

Итак, в конце июня мы выехали в сторону пунктов пропуска «Бенякони» («Шальчининкай»). Границу прошли за 10,5 часа, в полночь попали в Литву и двинулись в сторону Тракая. За 10 км да него остановились на заправке, пару часов подремали, привели себя в порядок, позавтракали и поехали до места.

Тракай нам очень понравился. Окруженный озером Гальве, город показался очень уютным. В этот день там проходило мероприятие по триатлону, поэтому вход на территорию замка был бесплатным.

Тракайский замок — единственный водный замок в Восточной Европе.

Мы хотели заглянуть внутрь на пару минут, а в итоге гуляли по залам часа полтора. По рекомендации смотрительницы музея пообедали литовскими пирожками «кибинини» (€2,90 за штуку) там же, недалеко от замка, и выдвинулись в сторону польского города Ольштына.

Место для ночлега я выбирала в самом центре, чтобы увидеть историческую часть города. Парковки оказались платными, но местный житель подсказал, что по выходным можно ставить машину бесплатно. Еще один нюанс: по воскресеньям в Польше практически ничего не работает, а у нас закончились запасы еды и даже обычной воды, но и тут повезло: как раз это воскресенье было торговым, и мы успели попасть в магазин.

С отелем вышла накладочка: он оказался хостелом. Когда бронировала, не обратила внимание на то, что там общий санузел. Мы, взрослые, большой проблемы в этом не увидели, а вот дети испытали стресс поначалу, ведь понятие «общежития» им незнакомо. Номер на пятерых человек на одну ночь обошелся нам в €50.

Утром мы выехали в Познань, где живут родственники, — и провели там три ночи. В первый день у нас была экскурсия по городу с гидом, это был подарок от принимающей стороны. Много интересного увидели и узнали. Пожалуй, самостоятельно за четыре часа столько посмотреть не получилось бы.

На второй день мы съездили в немецкий Франкфурт-на-Одере. До него от Познани практически по прямой 170 км, из них большая часть дороги идет по платной магистрали, за нее заплатили около €9 в одну сторону.

Франкфурт-на-Одере находится прямо на границе с Польшей, причем граница естественная — Одер. Переехал через мост — и ты уже в другой стране. Единственное, по дороге была пробка, и мы продвигались около часа к мосту.

Город практически полностью был разрушен во время войны, но в нем точно есть что посмотреть. Чудаковатый фонтан Comic Brunnen и необычный Sieben-Raben-Brunnen, церковь Святой Марии, ратуша, церковь Святой Гертруды, главпочтамт, великолепное здание университета Europa-Universität Viadrina, который функционирует с 1506 года, прекрасный парк с памятником советским солдатам Sowjetisches Ehrenmal... Еще удалось найти улочку с сохранившимся кусочком старого города. Сейчас она застроена новыми разноцветными домиками и по стилю очень напоминает венецианский остров Бурано.

Что еще приятно удивило во Франкфурте — доброжелательность людей. Местные жители охотно приходили на помощь, несмотря на наше полное незнание немецкого.

После третьей ночи в Познани утром мы выехали в сторону моря (это еще около 300 км). Выбор пал на поселок Ярославец. Место для проживания я выбирала по принципу соотношения «цена — удаленность от моря». И в общем, не прогадала. Вилла оказалась очень уютной, располагалась в 500 метрах от первой береговой линии. Рядом много магазинов и кафе, отличные лавочки с выпечкой, рыбой, сувенирами...

Наша комната оказалась небольшой, мансардного типа, но с балконом и мини-кухней. Также там была общая кухня, гладильная доска и утюг, разные книги и настольные игры, во дворе — беседка с аэрохоккеем и мини-футболом, мангал, песочница и комплекс для детей... В общем, все, что нужно для семейного отдыха.

На море мы провели четыре ночи, за проживание заплатили €345.

Балтийское море непредсказуемое, но нам удалось и позагорать, и поплавать, и просто нагуляться и надышаться морем. К слову, ни одной машины с белорусскими номерами мы не увидели ни по дороге от Познани, ни в самом поселке. Видимо, суровое Балтийское море — не самый привлекательный вариант для белорусов.

На обратном пути ночлег мы запланировали в литовском Друскининкае. До него от Ярославца 660 км. Ночь в апартаментах в частном секторе обошлась нам в €66.

Утром мы выселились и поехали в аквапарк на четыре часа. В июле и августе там не действуют скидки, билет для взрослого в среднем стоит €25—30, в зависимости от количества часов и выбранного комплекса услуг. После водных развлечений пообедали цеппелинами в любимом ресторанчике (€8).

Обратную границу мы проходили в Шальчининкае и провели там 33 часа (даже вспоминать не хочется). Спасало наличие кафе с приемлемыми, кстати, ценами. Обед, состоящий из гарнира, мясного блюда и салата, стоил €5, мороженое — €1.

Сколько потратили?

В целом поездка у нас получилась достаточно бюджетной. Конечно, все зависит от личных потребностей и пожеланий. Лично мне путешествие обошлось примерно в €370, включая общие расходы (жилье, топливо, продукты и т. п.) и личные траты (сувениры, кое-что из одежды, продукты домой и походы в кафе). Кое-где нам удалось сэкономить просто по стечению обстоятельств.

Из-за введенных Литвой ограничений на ввоз продуктов с собой запасов еды мы не брали — только минимально необходимое на сутки. Закупались в основном в Польше. Цены в супермаркетах там сейчас сопоставимы с нашими, но что-то продается дешевле. В Ярославце в магазинах всегда был выбор готовой еды, которую нужно было только разогреть в микроволновке. Пару раз мы готовили самые простые блюда, вечером ходили в кафе и покупали рыбу в лавочке у моря.

В начале поездки мы завели общий кошелек, в который скидывались по мере необходимости на топливо, еду, другие общие расходы.

В общей сложности за 12 дней наши расходы на пятерых человек составили:

жилье — €461;

бензин и другие транспортные расходы — €281;

продукты (без учета нескольких походов в кафе) — €250.

Итого: €992 (почти €200 на человека).

Такая поездка, несмотря на некоторые сложности и местами сильную физическую усталость, принесла много эмоций и впечатлений, добавила в копилку массу приятных воспоминаний. В самостоятельных путешествиях учишься выкручиваться из разных ситуаций, коммуницировать даже без знания языка, и этому вместе с нами учатся наши дети.

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