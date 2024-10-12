Каким может быть курс Харрис 4 Петр Олещук

12.10.2024, 12:01

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И кому она отдаст внешнюю политику США.

Кандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис дала большое интервью в программе 60 minutes на канале CBS News. Политик сделала несколько заявлений и об Украине. В частности, она отвергла идею переговоров с Владимиром Путиным о завершении войны без Украины, воздержалась от ответа на вопрос о вступлении нашего государства в НАТО и сказала, что будет работать ради победы Киева.

Следует отметить, что это стандартный набор тезисов нынешней администрации США. Поэтому никаких сюрпризов здесь нет.

В целом Харрис использует тему Украины в рамках своей предвыборной кампании, но долгое время почти не делала заявлений по этому поводу. Но сейчас, когда Дональд Трамп делает многочисленные заявления об Украине, эту тему игнорировать стало страшно. Поэтому Харрис очертила общие тезисы, которые позволяют предполагать, что она планирует продолжать линию администрации Байдена.

Возможно, сейчас для Харрис не слишком уместно делать воинственные заявления, потому что это сразу создаст основания для критики со стороны Трампа. Он скажет: смотрите, Харрис - это война для США.

Вспомните статью Роберта Кеннеди-младшего и Трампа-младшего в The Hill, в которой говорилось, что политика администрации Байдена в отношении России очень опасна и провоцирует Третью мировую войну, вместо этого надо немедленно провести переговоры с Россией. Во время предвыборной кампании у Трампа постоянно звучат не только заявления о том, что администрация Байдена втягивает Соединенные Штаты в войну с Россией, но и обвинения в стремлении отправить войска в Украину.

Впрочем, как именно будет отличаться политика Харрис в случае ее избрания на пост президента, спрогнозировать достаточно сложно. Очевидно, пока никто не будет полностью озвучивать свои планы. Курс Харрис будет похожим на политику Байдена, но, скорее всего, не идентичным. Например, в новой администрации не будет Салливана - советника Байдена по внешнеполитическим вопросам. Произойдут определенные изменения, какие именно - увидим: курс будет определяться не только политической линией Харрис, но и ситуацией во внешней политике.

Скорее всего, Харрис сосредоточится на вопросах внутренней политики. Внешнеполитический курс будет зависеть от того, кого она назначит советником по внешней политике и государственным секретарем. Политические фигуры, которые займут эти должности, будут серьезно влиять на внешнюю политику Соединенных Штатов при президентстве Харрис. Но пока мы не знаем, кто может стать новым госсекретарем.

Петр Олещук, «Главред»

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