Известная украинская певица рассказала о поездке в Курскую область 2 12.10.2024, 12:20

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Она рассказала, что ее поразило в городе Суджа.

Народная артистка Украины Оксана Билозир поделилась впечатлениями от поездки в Курскую область, куда она ездила в сентябре этого года. Исполнительница ответила, что больше всего ее поразило в городе Суджа, пишет unian.net.

Певица убеждена, что во время войны деятели культуры обязаны поддерживать украинских защитников и их боевой дух. Поэтому она и решилась поехать на территорию РФ. Рассказывая о поездке, Билозир поделилась, что многие города и села Курщины остаются безлюдными.

«Продуктовые магазины все разобраны, но другие товары общего потребления сохранены. Меня очень сильно поразило, когда мы зашли в храмы, где видишь много икон, образов, которые упали, разбиты, все засыпано штукатуркой, стеклом. Мы подходим к столику, где стоят свечи, там есть куча денег, и там гривны. Меня это до слез поразило. Это разрушенная церковь, приходит наш боец, который хочет помолиться, попросить защиты для себя, например, или поблагодарить Бога за то, что он жив. Он берет ту свечу, которая ему надо, и он платит в разрушенном храме за это деньги», - вспомнила артистка.

Также Оксана рассказала, что ей даже удалось пообщаться с местными жителями на общие темы. Более того, они, как говорит певица, пытались говорить на украинском с ней. В то же время людей на Курщине осталось очень мало, а большинство домов закрыты. Она добавила, что никто их не грабит, а по улицам ходит много животных, которых выпустили, чтобы они смогли найти себе пищу.

«Пустая, безлюдная территория, где идут очень серьезные бои. Там фактически каждые несколько минут были прилеты... Как-то Бог сохранил, открыл дорогу, и мы поблагодарили Бога, когда возвращались назад, за то, что он нас благословил и мы хорошо выехали оттуда», - поделилась Билозир.

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