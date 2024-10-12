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Политолог: Лукашенко за это накажут

  • 12.10.2024, 13:56
Политолог: Лукашенко за это накажут

Кремль не простит белорусского диктатора.

Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал статью чешского издания Seznam Zprávy о том, что Лукашенко через российского олигарха Михаила Гуцериева пытался установить контакты с американцами. Белорусский диктатор якобы пытался получить гарантии:

— Вы думаете, Лукашенко только в Прагу отправлял гонцов? Таких случаев было несколько, и это продолжается.

Лукашенко пытается получить индульгенцию для себя и всех членов семьи.

Мафия за это наказывает. Выходцы из 90-х знают.

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