«Ситуация очень динамичная»1
- 12.10.2024, 14:02
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В Курской области ВСУ частично отбили позиции, но россияне снова идут на штурм.
В Курской области продолжаются активные бои, ситуация динамично меняется, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в субботу, 12 октября, на фоне распространения данных о якобы успешных контратаках россиян.
По его словам, Силы обороны Украины частично вернули утраченные позиции, но российские оккупанты снова послали колонны на штурм и «влезли туда».
«Очень большая динамика, поэтому важно не фиксироваться на каких-то выводах как окончательных. Тяжелые бои, постоянно ситуация меняется, российские военкоры, между прочим, вообще пытаются тему «засушить», потому что не получается все, как хотелось им», — прокомментировал Коваленко.