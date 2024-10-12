закрыть
12 октября 2024, суббота, 15:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Ситуация очень динамичная»

1
  • 12.10.2024, 14:02
  • 2,248
«Ситуация очень динамичная»

В Курской области ВСУ частично отбили позиции, но россияне снова идут на штурм.

В Курской области продолжаются активные бои, ситуация динамично меняется, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в субботу, 12 октября, на фоне распространения данных о якобы успешных контратаках россиян.

По его словам, Силы обороны Украины частично вернули утраченные позиции, но российские оккупанты снова послали колонны на штурм и «влезли туда».

«Очень большая динамика, поэтому важно не фиксироваться на каких-то выводах как окончательных. Тяжелые бои, постоянно ситуация меняется, российские военкоры, между прочим, вообще пытаются тему «засушить», потому что не получается все, как хотелось им», — прокомментировал Коваленко.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина