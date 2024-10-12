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Вырастут цены на популярный у белорусов курорт

  • 12.10.2024, 14:40
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Вырастут цены на популярный у белорусов курорт

Уже в следующем году.

В следующем году цены на отдых в Турции, который популярен у белорусов, подрастут. Об этом сообщил президент турецкой Ассоциации профессиональным менеджеров Хакан Саатчиоглу в интервью местному изданию Turizmguncel.

Спикер отметил, что со следующего года владельцы гостиниц планируют нанять больше персонала, чтобы повысить качество обслуживания.

Хакан Саатчиоглу подчеркнул, что прошедшим летом года гостиницы Турции столкнулись с нехваткой сотрудников. По его оценке, для поддержания высокого уровня обслуживания нужно увеличить штат отелей на 50−60%.

— Нам необходимо выйти на более качественный уровень отелей. Поэтому в 2025 году отельеры повысят цены на 5−8 процентов, — отметил президент Ассоциации профессиональным менеджеров.

Как вырастут цены на готовые туры, будет зависеть от спроса на конкретные туристические направления.

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