закрыть
12 октября 2024, суббота, 17:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Молочкой больше не закупаюсь»

5
  • 12.10.2024, 16:23
  • 2,992
«Молочкой больше не закупаюсь»

Минчанка показала, как белорусская компания извинилась за «камушек» в твороге с изюмом.

Программистк из Минска показала, как белорусская компания «Савушкин продукт» извинилась перед ней за «камушек», который она обнаружила в творожке с изюмом их производства.

На инцидент девушка пожаловалась в своих соцсетях, и компания не обошла стороной её жалобу. Об этом девушка также решила не молчать и показать своим подписчикам, как именно извинилась компания.

Видео появилось в TikTok аккаунте минчанки, которая публикует ролики под ником toristashevskaya. По её словам, после публикации первого ролика с ней связались представители «Савушкина продукта», уточнили все детали инцидента, пообещали провести «расследование», чтобы выяснить, как в творожок попал посторонний предмет, и предложили в качестве извинения выслать «подарочек».

@toristashevskaya #программисткаизминска #мыслиайтишницы #жизньпрограммистки #жизньайтишницы #роды #беременность ♬ оригинальный звук - Программистка из Минска👩‍💻

В результате через какое-то время девушка получила курьером огромную сумку с молочной продукцией — сыром, творожками, йогуртами, конфетами.

«Я когда её увидела, я просто обалдела. Я думала, будет какая-нибудь небольшая коробочка со всякими вкусняшками. А тут — во!», — не скрывала своего удивления автор ролика.

«Короче, всё: я в ближайшее время молочкой не закупаюсь,» — констатировала девушка.

Она также передала слова представителя компании, который призвал покупателей сообщать о подобных инцидентах напрямую в компанию, через официальные соцсети, и пообещал не оставить без внимания ни одну жалобу.

В комментариях многие оценили реакцию компании на жалобу, похвалив за то, что там «серьезно отнеслись к ситуации и дорожат своими покупателями», однако, нашлись и те, кто посчитал это всего лишь маркетинговым ходом производителя, отметив, что такую сумку в качестве извинений получить могут «только блогеры».

«Повезло, мне просто скинули стоимость продукта на телефон, такой сумки не присылали», — поделился своим похожим опытом один из комментаторов.

«Я как-то тоже жаловалась на «Савушкин», они мне прислали письмо с извинениями и сказали что лишат премии смену, в которой произошёл инцидент», — написала другая девушка.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина