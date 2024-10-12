«Молочкой больше не закупаюсь»5
- 12.10.2024, 16:23
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Минчанка показала, как белорусская компания извинилась за «камушек» в твороге с изюмом.
Программистк из Минска показала, как белорусская компания «Савушкин продукт» извинилась перед ней за «камушек», который она обнаружила в творожке с изюмом их производства.
На инцидент девушка пожаловалась в своих соцсетях, и компания не обошла стороной её жалобу. Об этом девушка также решила не молчать и показать своим подписчикам, как именно извинилась компания.
Видео появилось в TikTok аккаунте минчанки, которая публикует ролики под ником toristashevskaya. По её словам, после публикации первого ролика с ней связались представители «Савушкина продукта», уточнили все детали инцидента, пообещали провести «расследование», чтобы выяснить, как в творожок попал посторонний предмет, и предложили в качестве извинения выслать «подарочек».
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В результате через какое-то время девушка получила курьером огромную сумку с молочной продукцией — сыром, творожками, йогуртами, конфетами.
«Я когда её увидела, я просто обалдела. Я думала, будет какая-нибудь небольшая коробочка со всякими вкусняшками. А тут — во!», — не скрывала своего удивления автор ролика.
«Короче, всё: я в ближайшее время молочкой не закупаюсь,» — констатировала девушка.
Она также передала слова представителя компании, который призвал покупателей сообщать о подобных инцидентах напрямую в компанию, через официальные соцсети, и пообещал не оставить без внимания ни одну жалобу.
В комментариях многие оценили реакцию компании на жалобу, похвалив за то, что там «серьезно отнеслись к ситуации и дорожат своими покупателями», однако, нашлись и те, кто посчитал это всего лишь маркетинговым ходом производителя, отметив, что такую сумку в качестве извинений получить могут «только блогеры».
«Повезло, мне просто скинули стоимость продукта на телефон, такой сумки не присылали», — поделился своим похожим опытом один из комментаторов.
«Я как-то тоже жаловалась на «Савушкин», они мне прислали письмо с извинениями и сказали что лишат премии смену, в которой произошёл инцидент», — написала другая девушка.