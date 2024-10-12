«Молочкой больше не закупаюсь» 5 12.10.2024, 16:23

2,992

Минчанка показала, как белорусская компания извинилась за «камушек» в твороге с изюмом.

Программистк из Минска показала, как белорусская компания «Савушкин продукт» извинилась перед ней за «камушек», который она обнаружила в творожке с изюмом их производства.

На инцидент девушка пожаловалась в своих соцсетях, и компания не обошла стороной её жалобу. Об этом девушка также решила не молчать и показать своим подписчикам, как именно извинилась компания.

Видео появилось в TikTok аккаунте минчанки, которая публикует ролики под ником toristashevskaya. По её словам, после публикации первого ролика с ней связались представители «Савушкина продукта», уточнили все детали инцидента, пообещали провести «расследование», чтобы выяснить, как в творожок попал посторонний предмет, и предложили в качестве извинения выслать «подарочек».

В результате через какое-то время девушка получила курьером огромную сумку с молочной продукцией — сыром, творожками, йогуртами, конфетами.

«Я когда её увидела, я просто обалдела. Я думала, будет какая-нибудь небольшая коробочка со всякими вкусняшками. А тут — во!», — не скрывала своего удивления автор ролика.

«Короче, всё: я в ближайшее время молочкой не закупаюсь,» — констатировала девушка.

Она также передала слова представителя компании, который призвал покупателей сообщать о подобных инцидентах напрямую в компанию, через официальные соцсети, и пообещал не оставить без внимания ни одну жалобу.

В комментариях многие оценили реакцию компании на жалобу, похвалив за то, что там «серьезно отнеслись к ситуации и дорожат своими покупателями», однако, нашлись и те, кто посчитал это всего лишь маркетинговым ходом производителя, отметив, что такую сумку в качестве извинений получить могут «только блогеры».

«Повезло, мне просто скинули стоимость продукта на телефон, такой сумки не присылали», — поделился своим похожим опытом один из комментаторов.

«Я как-то тоже жаловалась на «Савушкин», они мне прислали письмо с извинениями и сказали что лишат премии смену, в которой произошёл инцидент», — написала другая девушка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com