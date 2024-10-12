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Самая современная ракета класса «воздух-воздух» уже на вооружении ВСУ: первые официальные фото

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  • 12.10.2024, 19:04
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Самая современная ракета класса «воздух-воздух» уже на вооружении ВСУ: первые официальные фото

Эти ракеты существенно усилят способности украинской авиации.

Воздушные Силы ВСУ имеют на вооружении американские ракеты AIM-9X Block II. Командование «Центр» опубликовало видео, где на одном из кадров можно заметить эти ракеты. Это первые официальные кадры, которые подтверждают наличие ракет АIM-9X Block II Sidewinder на украинском вооружении, отмечает «24 канал».

Почему ракета важна для украинской авиации

Ракета разработана для установки на широкий спектр современных самолетов, включая F-15C Eagle, F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, E/A-18G Growler, F-22 Raptor и все варианты F-35 Joint Strike Fighter.

Эти ракеты должны существенно усилить возможности украинской авиации, в том числе летчиков F-16.

AIM-9X может использоваться системой противовоздушной обороны NASAMS для сбивания крылатых ракет и других воздушных целей. К слову, ранее украинские военные получили последнюю версию комплексов NASAMS 3. Собственно, они могут применять новые AIM-9X.

Преимущества AIM-9X Block II

АIM-9X Block II имеет модернизированный взрыватель и цифровой предохранитель, которые гарантируют безопасность в полете. Другая особенность версии Block II в том, что двигатель ATK MK-139 имеет управляемый вектор тяги, что существенно улучшает маневренность ракеты.

Она имеет фиксированное переднее оперение и меньшие по размеру ребра, предназначены для повышения летных характеристик. Скорость и дальность поражения целей новой ракеты засекречены.

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