Дональд Туск заявил об ужесточении миграционной политики Польши 12.10.2024, 19:39

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Дональд Туск

В Польше могут приостановить право на убежище.

Новую миграционную стратегию, которая среди прочего предусматривает «временную территориальную приостановку права на убежище», представит 15 октября на заседании правительства Польши премьер-министр Дональд Туск, сообщает информагентство PAP.

«И я буду требовать признания в Европе этого решения, потому что мы хорошо знаем, как (миграция — прим.) используется Лукашенко, Путиным, контрабандистами и торговцами людьми. Как право на убежище используется именно против сути права на убежище, — заявил политик 12 октября на съезде «Гражданской коалиции», которую он возглавляет. — Польша не будет уважать и реализовывать никакие европейские идеи, если мы уверены, что они вредят нашей безопасности».

Туск пообещал, что правительство «сведет нелегальную миграцию к минимуму».

«Государство должно следить за тем, чтобы в Польшу приезжали люди, которые хотят честно работать в Польше, платить налоги, интегрироваться в польское общество, учиться в реальном вузе. Именно эти люди заслуживают уважения», — сказал он.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что если кто-то хочет переехать в Польшу для постоянного проживания, он должен «уважать польские стандарты, обычаи» и «хотеть интегрироваться».

По мнению премьера, Польше, Европе и миру «абсолютно важно дать хороший, честный, достойный, но в то же время жесткий ответ на вызовы и страхи, которые возникают в связи с массовой миграцией, большим миграционным давлением, а также политикой враждебных стран, которые организуют нелегальную миграцию».

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