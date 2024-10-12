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Российские истребители МиГ-31К в Беларуси: что известно

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  • 12.10.2024, 20:19
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Российские истребители МиГ-31К в Беларуси: что известно

Такие самолеты могут нести на себе гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал».

Два истребителя МиГ-31К Воздушно-космических сил России могли покинуть Беларусь 10 октября, сообщает мониторинговый проект «Беларускі Гаюн».

«В 15:10 10 октября стало известно о взлете с аэродрома «Мачулищи» двух МиГ-31К ВКС РФ, которые прибыли в Беларусь 9 и 10 октября. Позднее ряд мониторинговых каналов сообщил о посадке МиГов в Мачулищах, мы же в свою очередь это не подтверждали и не сообщали о посадке истребителей», — говорится в сообщении.

После взлета МиГ-31К не вернулись на аэродром «Мачулищи». Истребители взяли курс на юг, пролетели мимо Барановичей и затем на восток — в сторону РФ. Таким образом, на текущий момент наиболее вероятно то, что МиГи после взлета покинули территорию Беларуси и вернулись в Россию, сообщает проект.

Напомним, около 18.00 9 октября на аэродром Мачулищи под Минском прилетел первый истребитель МиГ-31К ВКС России. 10 октября сообщалось о прилете второго самолета.

Такие самолеты могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и способны запускать их на расстояние 2000 км, отмечает «Гаюн».

До этого истребители типа МиГ-31К ВКС РФ появлялись в Беларуси 1,5 года назад.

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