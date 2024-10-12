Шестеро бежавших из РФ дезертиров добрались до Франции 12.10.2024, 20:31

1,852

Франция согласилась выдать им проездные документы.

Группа из шести российских дезертиров, преследуемых в РФ по уголовным статьям и сбежавших от преследования в Казахстан, благополучно добралась до Франции, где россияне начали процесс подачи документов на убежище, сообщили в пятницу, 11 октября, правозащитники, помогавшие с отъездом.

Это первый известный случай с начала войны в Украине, когда страна ЕС согласилась выдать проездные документы группе сразу из нескольких дезертировавших российских военных и мобилизованных, отметили правозащитники.

- Как и у большинства других дезертиров под преследованием, у них отсутствовали российские загранпаспорта, в Казахстане они жили под ежедневным риском похищения, задержания и экстрадиции в Россию, без возможности выезда или легального проживания. Теперь бывшие военные и мобилизованные из самоорганизованного антивоенного движения российских дезертиров «Прощай оружие» достигли Франции", - говорится в сообщении правозащитников.

«Это результат совместной работы более полутора лет группы правозащитных организаций: Russie Liberte, Казахстанского бюро по правам человека, inTransit, Движения Сознательных Отказчиков, Идите лесом», - подчеркнули правозащитники.

В 2023 году Национальный суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил, что дезертиры из российской армии и россияне, бежавшие от мобилизации, имеют право получить в стране статус беженца. Как уточняло агентство AFP в июне 2024 года, с тех пор CNDA предоставил такой статус 102 россиянам, бежавшим от мобилизации, но дезертиров среди них не было.

С начала мобилизации в суд попали 13 тысяч дел за отказ от службы

Один из сбежавших отучился в военной академии, где получил звание лейтенанта, пишет Русская служба Би-би-си. Он пробыл на фронте в Украине полгода. Уйти в отпуск ему удалось в конце августа 2022 года. После чего он не вернулся в часть, а затем уехал в Казахстан. На него завели уголовное дело о самовольном оставлении части (статья 337 УК РФ), максимальное наказание по которой составляет десять лет лишения свободы. Остальные россияне, получившие европейские выездные документы, - это кадровые офицеры и двое мобилизованных.

По данным «Медиазоны», с начала мобилизации до суда дошло более 13 тысяч дел за отказ от службы (о самовольном оставлении части, о неисполнении приказа и о дезертирстве). По оценке правозащитников, в Армении и Казахстане находятся сотни российских дезертиров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com