Глава офиса Зеленского: Украинцам представят «план победы» уже в ближайшие дни 12.10.2024, 22:18

Михаил Подоляк

Презентацию проведет глава Украины.

«План победы» Украины, который президент страны Владимир Зеленский представил лидерам стран-партнеров, в ближайшие дни раскроют для украинцев. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он отметил, что основные акценты «уже понятны», а «математические детали» по пунктам этого плана будут известны только людям, которые принимают решения в странах-партнерах, ведь от них зависит реализация этого плана. Однако глава украинского государства все же презентует этот план народу.

«Относительно более широкой презентации для Украины - я думаю, что это вопрос дней. Потому что важно понимать, на каком [мы] этапе войны, что [мы] делаем. Президент достаточно эффективно эту презентацию проведет. Акценты основные уже понятны, но он добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения [России к переговорам], почему она важна. Я думаю, президент такую презентацию проведет в ближайшие дни», - сказал Подоляк.

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