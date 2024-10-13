СМИ: США передадут Израилю противоракеты системы
- 13.10.2024, 0:39
Они будут вовлечены в защиту от иранских баллистических ракет.
США передадут Израилю системы противоракетной обороны. Они будут вовлечены в защиту от иранских баллистических ракет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский телеканал 12.
Как сообщает телеканал, батареи ПВО будут находиться на территории Израиля, но обслуживать их будут военнослужащие США. Ранее такое сотрудничество уже практиковалось между Израилем и США, отметил телеканал 12.
Цель этого сотрудничества, как пояснил телеканал, состоит в том, чтобы Израиль вместе с США подготовился к возможному иранскому ответному удару на израильскую месть за атаку 1 октября.
Какие системы ПВО будут вовлечены в защиту Израиля, телеканал не уточнил.