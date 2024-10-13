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СМИ: США передадут Израилю противоракеты системы

  • 13.10.2024, 0:39
СМИ: США передадут Израилю противоракеты системы

Они будут вовлечены в защиту от иранских баллистических ракет.

США передадут Израилю системы противоракетной обороны. Они будут вовлечены в защиту от иранских баллистических ракет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский телеканал 12.

Как сообщает телеканал, батареи ПВО будут находиться на территории Израиля, но обслуживать их будут военнослужащие США. Ранее такое сотрудничество уже практиковалось между Израилем и США, отметил телеканал 12.

Цель этого сотрудничества, как пояснил телеканал, состоит в том, чтобы Израиль вместе с США подготовился к возможному иранскому ответному удару на израильскую месть за атаку 1 октября.

Какие системы ПВО будут вовлечены в защиту Израиля, телеканал не уточнил.

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