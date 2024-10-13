В Москве за «клевету» на Лукашенко будут судить политолога Андрея Суздальцева 1 13.10.2024, 8:46

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Андрей Суздальцев

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

О суде над российским политологом Андреем Суздальцевым, который состоится 15 октября, написал в своем телеграм-канале его ученик, блогер Роман Юнеман.

Юнеман, который под руководством Суздальцева пишет кандидатскую диссертацию о Казахстане, отмечает, что его учитель 13 лет работал в Беларуси и считается «одним из лучших экспертов по этой стране в РФ». При этом он является «последовательным критиком режима Александра Лукашенко», но «исключительно с пророссийских позиций».

Из-за этого Лукашенко якобы мстит ему, и дело дошло до того, что Суздальцева будут судить по уголовному делу.

Уголовное дело против Суздальцева возбуждено по иску посольства Беларуси в России за клевету (ст. 128.1 ч. 2 и ч. 5 Уголовного кодекса РФ). Суд над политологом состоится 15 октября в Лефортовском суде Москвы.

По статьям, предъявленным Суздальцеву, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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