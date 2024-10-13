«Тут тебе и дельфины, и средневековая лодка дракар, и салютующие из лодки советские солдаты» 13.10.2024, 9:50

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Белорус тайно посетил аквапарк в центре Минска.

Покатавшись по регионам, тайный гость вернулся в Минск и продолжил тестировать столичные аквазоны. На этот раз «ревизор» открыл для себя мини-аквапарк при гостинице «Беларусь». Тем более повод для похода был хороший: этим летом гостиничная аквазона пережила ремонт, пишет «Онлайнер».

Отель «Беларусь», ставший самым высоким в Минске, построили на высоком берегу над Свислочью в 1987 году. За 20 лет он так поизносился, что его даже собирались сносить, но в 2009-м решили здание сохранить и сделать генеральную реконструкцию. В итоге незадолго до старта Чемпионата мира по хоккею — 2014 обновившуюся гостиницу на 484 номера открыли.

Аквазона в гостинице «Беларусь»

Сколько стоит разовое посещение (2 часа)? Один сеанс «Бассейн и сауна с водными процедурами» обойдется в 30 рублей, дополнительный час — 13 рублей. Для детей (от 3 до 12 лет) — 10 рублей. Кроме того, есть тариф «Утренний». Час, проведенный в аквазоне с 7 до 9 утра, стоит 15 рублей. Со стоимостью абонементов и других тарифов можно ознакомиться по ссылке.

Где находится? ул. Сторожевская, 15.

Как добраться? Либо на такси, либо на своем авто (у гостиницы есть большая парковка), а можно приехать на общественном транспорте. Если едете со стороны центра, стоит выходить на остановке «Юбилейная». Здесь останавливаются автобусы №1, 69, 73 и маршрутки №1056, 1119.

Одна из главных фишек гостиницы — аквазона. Туда после работы в будний день и отправился наш тайный гость.

Несмотря на то, что мини-аквапарк расположена в отеле, отдохнуть здесь может любой желающий. Причем без специальных медицинских справок. По такой схеме работает не только «Беларусь», но и аквазоны в других столичных отелях вроде Renaissance, Victoria и «Пекин».

Мини-аквапарк находится на первом этаже. Кассир первым делом попросила надеть бахилы, а потом, заметив мой рюкзак, предложила вместо одного шкафчика взять два. Я заплатил 30 рублей за 2 часа.

Раздевалка выглядит скромно, большими размерами не отличается. Шкафчики открываются и закрываются с помощью электронного браслета. Выглядят ухоженными, но при этом очень узкие и тесные. Поместить в одно отделение все свои вещи проблематично, поэтому лучше занимать два отделения. Ну и, если вы пришли в массивной куртке либо в пальто, верхнюю одежду лучше всего оставить в гардеробе. Он расположен рядом с аквазоной.

Переодевшись, я пошел в бассейн и по пути заглянул в душевые. Краники работают исправно. Крючочки, подставки под банные принадлежности и дозаторы тоже оказались на месте. Отдельный лайк за резиновые коврики. Как показывает опыт тайного гостя, они есть даже далеко не в каждом спа.

Оказавшись в аквазоне, первым делом обращаю внимание на интерьер. Солидную часть стен занимает мозаика известного белорусского монументалиста Александра Кищенко. Выглядит произведение масштабно и эклектично: тут тебе и дельфины, и средневековая лодка дракар, и земной шар, и салютующие из лодки советские солдаты.

Добрую половину отдыха можно потратить на рефлексию над произведением, разгадывая смыслы, которые зашифровал в символах художник.

Это, к слову, уникальный случай. В Беларуси я пока не видел, чтобы аквазона соседствовала с таким монументальным произведением искусства.

Над бассейном, который представляет собой неправильный круг, расположен стеклянный потолок, через него прекрасно просматривается столбик отеля. Нечто похожее я уже видел в Victoria.

Заняв место на одной из лавочек, пошел тестировать бассейн. Глубиной он не отличается, и для резких заплывов точно не подходит. Зато вода приятной температуры (табло показывало 25 градусов), хлоркой не отдает и можно просто порелаксировать. Рядом находится лягушатник, где могут побарахтаться гости с самыми маленькими посетителями. Можно даже поиграть в мяч — сотрудники, следящие за порядком в бассейне, замечания не сделают.

Рядом находится единственная горка-спираль. Правда, за два часа, пока я отдыхал, детей видел мало и желающих скатиться с нее практически не нашлось. Из других фишек отметим стандартные для таких мест водяные пушки, водопады и джакузи.

Отзывы посетителей (авторская пунктуация и орфография сохранены)

«Яндекс»: «Бассейн чистый, есть джакузи и сауна с тремя температурными режимами. Приходили до 12 часов дня, людей в бассейне было совсем немного».

Google: «Хорошее место и цена радует. Крайне рекомендую».

«Яндекс»: «Отличное место! Хороший бассейн! Бассейн для детей! Горка для взрослых! Сауна! Приветливый персонал! Рекомендую!»

Google: «Все отлично. Рекомендую. Правда если хотите чтобы людей было немного, приходите утром. Будет вообще Супер».

Google: «Побывала впервые и была неожиданно удивлена: место шикарное для релакса после работы, для отдыха одному или всей семьёй. Была в среду в 7 вечера, людей немного, все приятные, адекватные».

С единственным на всю аквазону джакузи история отдельная. Ванна маленькая, в ней максимально комфортно втроем, но сюда нередко набивается по пять человек. Некомфортно, но в ином случае придется подождать в очереди. Иначе никак.

Наплававшись, самое время погреться в сауне. Их здесь три. Правда, небольшие, и вчетвером будет уже тесно. При этом пар хороший, и, если любите сауну, можно отлично прогреться. Таблички рядом гласят, что лить воду на камни нельзя, но самым хитрым все равно удается. Возле парных находится душ, и, обдавшись, можно вновь отправиться плавать или передохнуть. Благо вдоль бассейна расставлены лавочки и есть несколько шезлонгов.

В целом два часа пролетели быстро. В отведенное время я вложился и, сдав браслет, пошел на выход. Если есть желание, в «Беларуси» можно пообедать либо поужинать: в отеле работает несколько ресторанов и кафе. Я же взял в баре заварник с черным чаем и десерт, заплатив за все 16 рублей.

Самое время подвести итоги.

В целом аквазона отеля «Беларусь» — отличное место для семейного отдыха. Находится в центре города, удобно добираться, и ценник за один сеанс вполне себе приемлемый. Отдельный плюс — панно художника Александра Кищенко. Увидеть такое масштабное произведение в аквазоне весьма необычно.

Посетители здесь спокойные. Никто не шумит, не прыгает с разбега в бассейн и не кричит. Я отдыхал вечером, в это время людей было достаточно, у парилок иногда возникали очереди, но это существенно не повлияло на впечатления.

К минусам можно отнести маленькие шкафчики. В них очень сложно сгруппировать все свои вещи. Поэтому, если есть возможность взять два шкафчика, смело ей пользуйтесь. Смутило также одно джакузи на всю аквазону, но и в нем тоже удалось посидеть.

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