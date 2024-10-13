Стало известно, когда сотовые операторы начнут делать из белорусов должников 13.10.2024, 12:21

Названа точная дата.

Операторов сотовой связи наделят правом предоставлять микрозаймы, сообщает БелТА со ссылкой на «палаточника» Алексея Райко. Такая возможность закреплена в обновленном законопроекте «О потребительском кредите (микрозайме)».

«Сфера деятельности этого законопроекта распространяется на банки, ломбарды, предоставляющие займы под залог имущества, а также на операторов сотовой связи. Операторов планируется наделить правом предоставлять микрозаймы», — цитирует чиновника БелТА.

Стали известны сроки, когда сотовые операторы смогут начать выдавать микрозаймы. Такую возможность на 2025 год заявляет постановление правления Нацбанка №325 от 10 октября 2024 года «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2025 год».

— Планируется расширение перечня организаций, которым предоставлено право осуществлять микрофинансовую деятельность, путем включения в него юридических лиц, имеющих право оказывать услуги сотовой подвижной электросвязи (операторов сотовой связи), а также коммерческих организаций онлайн-микрофинансирования, — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

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