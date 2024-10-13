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Стало известно, когда сотовые операторы начнут делать из белорусов должников

  • 13.10.2024, 12:21
Стало известно, когда сотовые операторы начнут делать из белорусов должников

Названа точная дата.

Операторов сотовой связи наделят правом предоставлять микрозаймы, сообщает БелТА со ссылкой на «палаточника» Алексея Райко. Такая возможность закреплена в обновленном законопроекте «О потребительском кредите (микрозайме)».

«Сфера деятельности этого законопроекта распространяется на банки, ломбарды, предоставляющие займы под залог имущества, а также на операторов сотовой связи. Операторов планируется наделить правом предоставлять микрозаймы», — цитирует чиновника БелТА.

Стали известны сроки, когда сотовые операторы смогут начать выдавать микрозаймы. Такую возможность на 2025 год заявляет постановление правления Нацбанка №325 от 10 октября 2024 года «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2025 год».

— Планируется расширение перечня организаций, которым предоставлено право осуществлять микрофинансовую деятельность, путем включения в него юридических лиц, имеющих право оказывать услуги сотовой подвижной электросвязи (операторов сотовой связи), а также коммерческих организаций онлайн-микрофинансирования, — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

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