«Если бы не вызвали скорую, жить мне оставалось бы несколько часов» 13.10.2024, 14:31

У 38-летней белоруски случился инфаркт.

Молодая женщина отдыхала в кафе в центре Вильнюса вместе с подругой. Внезапно она почувствовала себя не очень хорошо, но не критично. Благодаря тому, что подруга все же вызвала скорую, медики успели спасти белоруску.

Рассказывая о том дне «Нашай Ніве», женщина говорит, что у нее никогда не было проблем с сердцем — и у близких родственников тоже.

— День проходил как обычно до 17:30, когда я почувствовала боль в груди. Казалось, будто кто-то давил на меня. Но тем не менее боль была терпимой, например, моя менструация намного более болезненная. Поэтому первая реакция была — нужно попить воды, выйти на свежий воздух или, может, немного полежать.

Срочно вызывать скорую помощь женщина не видела смысла. То, что подруга не послушала ее и все же позвонила медикам, в итоге спасло ей жизнь. Выслушав описание симптомов, диспетчер отправил машину реанимации.

Несмотря на вечерние пробки в городе, скорая приехала уже через 15 минут.

— Оказывается, что женщины реже распознают симптомы сердечного приступа, терпят и позже обращаются за медицинской помощью. Это мне врачи рассказали уже по дороге в больницу и заверяли, что я поступила правильно. В целом бригада скорой была очень доброжелательной и профессиональной, медики говорили на трех языках, со мной общались на русском и английском, и старались морально поддержать.

Медики сделали кардиограмму, поставили капельницу, послушали и повезли в больницу.

— В тот момент мне стало очень стыдно, потому что боль начала спадать, и я сильно нервничала, что зря вызвала скорую — наверняка другим людям она была бы нужнее (синдром хорошей девочки чуть не стоил мне жизни).

В больнице белоруске пришлось подписать несколько документов, в том числе согласие на получение платных услуг, потому что она не является резидентом Литвы.

— Все спрашивали о какой-то европейской страховке, не знаю точно, что это, но советую всем сделать. Потому что весь персонал сокрушался, что у меня ее нет, а это был бы самый простой вариант, и мне бы не пришлось ничего платить.

Выяснилось, что у женщины произошел очень редкий тип инфаркта, который нельзя предсказать или предотвратить. Он также не связан с какими-либо факторами риска и очень труден для диагностики, встречается только в 1—3% случаев. В зоне риска женщины в возрасте 40—50 лет.

— Врач сказал, что они такое видят не каждый год и даже решили опубликовать медицинскую статью о моём случае. Мне очень повезло, что меня доставили в больницу, потому что все симптомы были довольно слабыми и никак не указывали на инфаркт или внутреннее кровотечение. Теоретически в любой момент меня могли выписать домой. ЭКГ показала минимальное нарушение, но только когда его делали врачи скорой — а в больнице все уже было более-менее нормально.

После обсуждения врачи все же решили провести зондирование сердца, чтобы подтвердить, что это был спазм, и отпустить. Это решение спасло жизнь, так как во время процедуры они обнаружили разрыв артерии и внутреннее кровотечение.

— По словам врачей, мне оставалось 1—2 часа до очень печального исхода моей истории. Мой ангел-хранитель сработал на все 100%, как и весь медицинский персонал. Мне установили стент, отправили в реанимацию под наблюдение, а через день перевели в палату. Вероятно, я останусь здесь еще на неделю для контрольной проверки. Затем они порекомендуют мне пройти реабилитацию в одном из санаториев. Если моя страховая согласится, я надеюсь провести 3—4 недели в Друскининкае.

Белоруска подчеркивает, что весь медицинский персонал вел себя профессионально, и она чувствовала себя в безопасности.

— Конечно, общение и так называемый bedside manner в приемном отделении напоминали белорусский государственный сервис. Но все врачи говорили на хорошем английском или русском для общения. Конечно, возникли вопросы по оплате и страховке, и почему-то они решались в моменты, когда я только пришла в себя в реанимации — это, наверное, был единственный момент, который немного испортил общее впечатление. Но я могу точно сказать — я очень счастлива, что оказалась в Вильнюсе в командировке в такой момент. Считаю это своим большим везением.

Белоруска советует всем на всякий случай почитать о симптомах сердечных приступов, а также обратить внимание на то, что у мужчин и женщин они могут различаться. Потому что даже минимальная осведомленность может спасти жизнь вам или вашим близким.

— Не игнорируйте боль, не терпите (как пыталась сделать я). Наверное, самый важный совет — коммуницировать и рассказывать о своих симптомах. Например, хоть мне и было неловко, что я недостаточно страдаю, но я проговаривала все изменения, которые ощущала: боль 8 из 10, теперь боль превратилась в волны от 0 до 5, теперь боль перешла вниз и в спину (мой последний комментарий, кстати, помог врачу приоритизировать мою жизненно важную процедуру). Не молчите, врачи не умеют читать мысли.

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